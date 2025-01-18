Коллинс, позавчера предложившую болельщикам поцеловать ее в задницу, освистали при выходе на корт

Даниэль Коллинс освистали при выходе на корт на Australian Open.

На Арене Рода Лэйвера она встречается с Мэдисон Киз.

Позавчера Коллинс обыграла австралийку Дестани Айяву. Во время и после матча американка несколько раз провоцировала болельщиков .