Коллинс, позавчера предложившую болельщикам поцеловать ее в задницу, освистали при выходе на корт
Даниэль Коллинс освистали при выходе на корт на Australian Open.
На Арене Рода Лэйвера она встречается с Мэдисон Киз.
Позавчера Коллинс обыграла австралийку Дестани Айяву. Во время и после матча американка несколько раз провоцировала болельщиков.
Опубликовала: Любовь Энина
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