Киз выиграла восьмой матч подряд и встретится с Рыбакиной
Мэдисон Киз вышла в 1/8 финала Australian Open.
Она обыграла Даниэль Коллинс со счетом 6:4, 6:4.
Для Киз это восьмая победа подряд. Перед Australian Open она выиграла титул в Аделаиде.
Американка шестой раз вышла во вторую неделю в Мельбурне и теперь сыграет с Еленой Рыбакиной, которая в субботу испытывала проблемы со спиной.
У Касаткиной и Кудерметовой лучший Australian Open, у наших мужчин – худший с 2018-го. Итоги субботы
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем