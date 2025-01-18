Киз выиграла восьмой матч подряд и встретится с Рыбакиной

Мэдисон Киз вышла в 1/8 финала Australian Open.

Она обыграла Даниэль Коллинс со счетом 6:4, 6:4.

Для Киз это восьмая победа подряд. Перед Australian Open она выиграла титул в Аделаиде.

Американка шестой раз вышла во вторую неделю в Мельбурне и теперь сыграет с Еленой Рыбакиной , которая в субботу испытывала проблемы со спиной .

У Касаткиной и Кудерметовой лучший Australian Open, у наших мужчин – худший с 2018-го. Итоги субботы