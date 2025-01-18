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Киз выиграла восьмой матч подряд и встретится с Рыбакиной

Мэдисон Киз вышла в 1/8 финала Australian Open.

Она обыграла Даниэль Коллинс со счетом 6:4, 6:4.

Для Киз это восьмая победа подряд. Перед Australian Open она выиграла титул в Аделаиде.

Американка шестой раз вышла во вторую неделю в Мельбурне и теперь сыграет с Еленой Рыбакиной, которая в субботу испытывала проблемы со спиной.

У Касаткиной и Кудерметовой лучший Australian Open, у наших мужчин – худший с 2018-го. Итоги субботы

Опубликовал: Павел Ниткин
logoДаниэль Коллинс
logoAustralian Open
logoЕлена Рыбакина
logoWTA
logoМэдисон Киз
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