Алькарас о младшем брате, играющем на юниорских турнирах: «Я стараюсь быть для него опорой и снимать давление, которое на него оказывают»
Карлос Алькарас рассказал об успехах младшего брата.
13-летний Хайме на этой неделе играл на престижном юниорском турнире Les Petits As и дошел до второго круга.
«Я помню тот период моей жизни. Я нашел много друзей на этих турнирах. И я рад, что мой брат сейчас тоже там выступает.
У меня не было возможности с ним поговорить. Но я говорил с мамой – она сейчас с ним на турнире. Она сказала, что он отлично сыграл [в первом матче]. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе.
Я всегда его поддерживаю. Не имеет значения, что я на другом конце света. Я стараюсь его поддерживать, быть для него опорой и снимать давление, которое на него оказывают. И я рад видеть, как он растет и становится взрослым».
Отметим, что во втором круге Хайме Алькарас-Гарфия проиграл Филипу Себеку 5:7, 6:7(5).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Алькараса
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