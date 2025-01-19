Карлос Алькарас: «Если буду думать о рекордах Джоковича, то не смогу играть»

Карлос Алькарас рассказал, как относится к достижениям Новака Джоковича.

Они встретятся в четвертьфинале Australian Open, серб ведет в личном противостоянии 4:3.

«Думаю ли я обо всех его достижениях? Нет, стараюсь не думать. Если я буду об этом думать, то не смогу играть.

24 «Больших шлема», больше всех недель на первой строчке рейтинга – он побил почти все рекорды в теннисе. Я стараюсь об этом не думать – а просто пытаюсь его обыграть.

Я знаю свои сильные стороны, знаю, что могу показывать против него отличный теннис, могу его обыгрывать. И вот только об этом я и думаю».