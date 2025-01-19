Алькарас – самый молодой теннисист, вышедший в 2 четвертьфинала на каждом «Шлеме»
Карлос Алькарас вышел в десятый четвертьфинал «Большого шлема».
Испанец в четвертом круге победил Джека Дрэйпера – 7:5, 6:1, (отказ).
Он второй раз подряд сыграет в четвертьфинале Australian Open. Алькарас стал самым молодым игроком в Открытой эре, который смог дважды выйти в 1/4 финала на каждом из «Шлемов».
Теперь испанец сыграет с Новаком Джоковичем или Иржи Лехечкой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
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