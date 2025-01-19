Алькарас – самый молодой теннисист, вышедший в 2 четвертьфинала на каждом «Шлеме»

Карлос Алькарас вышел в десятый четвертьфинал «Большого шлема».

Испанец в четвертом круге победил Джека Дрэйпера – 7:5, 6:1, (отказ).

Он второй раз подряд сыграет в четвертьфинале Australian Open. Алькарас стал самым молодым игроком в Открытой эре, который смог дважды выйти в 1/4 финала на каждом из «Шлемов».

Теперь испанец сыграет с Новаком Джоковичем или Иржи Лехечкой.