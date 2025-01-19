Алькарас – Дрэйперу после того, как тот снялся в 3-м круге Australian Open: «Ты будешь там, где заслуживаешь быть»
Карлос Алькарас оставил сообщение Джеку Дрэйперу после матча на Australian Open.
Британец снялся со встречи третьего круга, уступая 5:7, 1:6.
«Ты будешь там, где заслуживаешь быть. Скорее поправляйся!», – написал Алькарас на камере.
Опубликовано: Алёна Майорова
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