Де Минаур о похвале от Джоковича: «Приятно слышать любой комплимент от Новака – который практически идеален во всех аспектах игры»

Алекс де Минаур рад похвале от Новака Джоковича.

По ходу Australian Open серб отметил прогресс австралийца и сказал, что от него можно ждать отличного выступления на турнире.

«Очень приятно слышать любой комплимент от такого человека, как Новак – который практически идеален во всех аспектах игры.

Я всегда это ценю, потому что мы с командой очень много работаем. И приятно, что в раздевалке это замечают. Значит, ты что-то делаешь правильно».