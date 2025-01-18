Де Минаур о похвале от Джоковича: «Приятно слышать любой комплимент от Новака – который практически идеален во всех аспектах игры»
Алекс де Минаур рад похвале от Новака Джоковича.
По ходу Australian Open серб отметил прогресс австралийца и сказал, что от него можно ждать отличного выступления на турнире.
«Очень приятно слышать любой комплимент от такого человека, как Новак – который практически идеален во всех аспектах игры.
Я всегда это ценю, потому что мы с командой очень много работаем. И приятно, что в раздевалке это замечают. Значит, ты что-то делаешь правильно».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Де Минаура
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