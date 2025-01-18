Лехечка о Джоковиче: «После предыдущего матча я понял, что он обычный человек, а не бог»
Они встречались один раз – в прошлом году на United Cup. Лехечка тогда взял сет.
«Я понял, что он обычный человек, а не бог. Что он тоже может допускать ошибки.
При этом он очень опытный игрок, который прекрасно знает, когда и как нужно играть. Он использует все возможности тебя обыграть, так что будет очень тяжело. Но невозможно сказать, как пойдет матч.
Я верю в свою игру и в то, как мы работали последние 2-3 недели в Австралии. Я очень уверен в том, что если покажу свой максимум, то могу его обыграть.
Я буду сосредотачиваться на своей игре. Единственное, что для меня изменится – это размер стадиона.
Думаю, условия для меня подходят. Мне подходит это покрытие, эти мячи – они помогают мне выводить игру на тот уровень, который мне требуется.
Еще мне нравится сама Австралия, нравятся люди. Нравится среда, в которой мы играем. Поэтому я стараюсь с каждым годом проходить все дальше».
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