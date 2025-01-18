Двое игроков старше 37 лет вышли в 1/8 финала «Большого шлема» впервые с Australian Open-1978

37-летний Новак Джокович и 38-летний Гаэль Монфис вышли в 1/8 Australian Open.

Серб в пятницу обыграл Томаша Махача (6:1, 6:4, 6:4), а француз сегодня – Тэйлора Фрица (3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4).

Впервые с Australian Open-1978 в 1/8 финала какого-либо мужского одиночного «Большого шлема» выступят два игрока старше 37 лет. Тогда это были 44-летний Кен Роузуолл и 38-летний Боб Кармайкл.

Отметим, что в 1978-м в Australian Open участвовало 64 человека, поэтому 1/8 финала предшествовала два круга, а не три, как сейчас.