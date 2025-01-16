Глава USADA: «В лаборатории провели эксперимент по объяснениям Синнера – количество клостебола в моче совпало с его результатами»

Глава антидопингового агентства США отреагировал на дело Янника Синнера.

Трэвис Тайгарт прокомментировал разбирательства ITIA и апелляцию WADA.

«Если [Синнер] употреблял допинг – а я не думаю, что он это делал, основываясь на обнародованных фактах, – то решение, что его вины нет, было все равно вполне приемлемым результатом, основанным на правилах и фактах., – сказал Тайгарт в интервью Daily Maverick.

Тайгарт считает, что в случае с Синнером в процессе проведения расследования ошибок не было. Он отрицает, что у ITIA было к нему особое отношение.

«Все правила были соблюдены. Все прозрачно. Почему [Синнер] не был временно отстранен? А он был отстранен. Но он подал апелляцию, и отстранение отменили. Это в рамках правил.

Я ценю комментарии и обсуждение [дела Синнера], но возможность это делать возникла потому, что [ITIA] следовали правилам. Это было открыто и относится к общественному достоянию.

В пробах Синнера было обнаружено менее одного нанограмма клостебола, а это ничтожно мало. Там было около 500 пикограмм. В Кельнской лаборатории был проведен эксперимент, в ходе которого они получили это лекарство, этот крем, продающийся без рецепта, и натерли им руки. Они дали рукам высохнуть, а через некоторое время пошли и пожали руки кому-то другому. Затем они взяли мочу у этого другого человека. Результаты показали низкий уровень клостебола – 500 пикограмм. Так что, как бы возмутительно ни звучал сценарий [Синнера], мы понимаем, что он реален.

Люди и спортсмены пытаются понять, как [могли подать апелляцию] спустя столько времени. Как победитель US Open и других турниров, которые были после разбирательств, и получивший допуск, может теперь столкнуться с апелляцией WADA и двухлетней дисквалификацией? Я считаю, что если бы это было дело [USADA], мы бы сделали все возможное, чтобы быстро подать апелляцию. Вы можете подать апелляцию в течение пяти дней.

Это нужно было сделать до того, как он выиграл US Open и все остальное. Для этого было достаточно времени. Факты дела очень просты, потому что это юридический вопрос.WADA хочет еще раз разобрать то, что уже разобрал независимый трибунал ITIA. Возможно, правила должны лучше проработать, чтобы такие ситуации были более однозначными».