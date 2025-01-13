Синнер о разнице в его с Харри допинг-делах: «Существует протокол. И если в протоколе есть проблемы, разве это моя вина?»
Янник Синнер высказался о словах Николаса Харри по поводу его допинг-дела.
Чилиец отбыл 11 месяцев дисквалификации после положительной допинг-пробы из-за загрязненных витаминов. Перед матчем он сказал, что хотел бы получить такую же поддержку, которую получает Синнер.
«Я не знаю деталей его дела. Мне трудно сказать, что произошло.
Но я могу сказать, что отношение к нам было одинаковым. Существует протокол. И если в протоколе есть проблемы, разве это моя вина?
Конечно, мне жалко игроков, которые попадают в такие ситуации. Но я не знаю деталей каждого детали. Знаю только то, что случилось со мной. Знаю, что мне пришлось пройти.
И мое дело еще не завершилось».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TheTennisLetter
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