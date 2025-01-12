Навратилова об антидопинге: «Всю систему нужно взорвать и начать заново»

Мартина Навратилова призвала к реформе WADA.

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» недовольна системой антидопинга.

«Буду очень дипломатична и скажу, что это полный отстой. Всю систему нужно взорвать и начать заново.

Сейчас WADA вызывает столько вопросов. По поводу того, что они сделали с китайскими пловцами...

И Синнер, и Швентек – первые ракетки мира. Они точно не принимали допинг. Мы же пытаемся ловить жуликов, а не тех, кому на тело попал крем во время массажа, или тех, кто принял таблетку для сна, которая оказалась загрязненной. В борьбе с допингом действует презумпция вины.

Синнер думал, что все кончено – но WADA подало апелляцию. Зачем? Я не понимаю.

Нам нужна система, которая будет лучше нынешней».