Харри о допинг-скандале Синнера: «Я бы хотел получить такую же поддержку, как у него, когда это случилось со мной»
Они сыграют в первом круге Australian Open.
Ранее у Харри тоже сдал положительную допинг-пробу – в январе 2020-го у него обнаружили метаболиты стероидов лигандрола и станозолола. Загрязненными оказались поливитамины, вину чилийца посчитали незначительной и он отбыл 11 месяцев отстранения.
«Я бы хотел получить такую же поддержку, как у него, когда это случилось со мной. Это касается меня лично.
Я стараюсь над этим работать, говорить об этом, не дать повлиять на меня, но я до сих пор не могу отойти до конца».
Харри также рассказал, как на него повлиял вестибулярный нейронит:
«Не думаю, что я когда-то стану таким, как был до [болезни] – и с точки зрения тенниса, и эмоционально. Я очень многому научился и не хочу возвращаться к той версии меня. К сожалению, это все не исчезло бесследно, но на корте влияние стало меньше. Я хорошо играю, и я за это благодарен, так что я продолжаю работать и надеяться, что в один день все последствия исчезнут и я буду здоров на 100%. Есть вероятность, что этого не произойдет, но я все еще надеюсь, что ко мне вернется чувство, будто бы у меня никогда не было этой травмы».
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