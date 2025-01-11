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Кириос о том, что дело Синнера CAS рассмотрят в закрытом режиме: «Почему? Если ты не сделал ничего плохого, дайте нам прозрачность»

Ник Кириос отреагировал на формат слушаний по допинг-делу Янника Синнера.

Напомним, 16-17 апреля CAS рассмотрит апелляцию WADA в закрытом режиме.

«По крайней мере мы знаем, что теперь все пройдет в закрытом режиме 😭😂 Это все так сомнительно.

Почему закрытый формат? Если ты не сделал ничего плохого, дайте нам прозрачность 🤷🏽‍♂️», – твитнул австралиец.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @nickkyrgios
logoWADA
logoНик Кириос
logoЯнник Синнер
logoATP
logoдопинг
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