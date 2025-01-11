Кириос о том, что дело Синнера CAS рассмотрят в закрытом режиме: «Почему? Если ты не сделал ничего плохого, дайте нам прозрачность»
Ник Кириос отреагировал на формат слушаний по допинг-делу Янника Синнера.
Напомним, 16-17 апреля CAS рассмотрит апелляцию WADA в закрытом режиме.
«По крайней мере мы знаем, что теперь все пройдет в закрытом режиме 😭😂 Это все так сомнительно.
Почему закрытый формат? Если ты не сделал ничего плохого, дайте нам прозрачность 🤷🏽♂️», – твитнул австралиец.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @nickkyrgios
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем