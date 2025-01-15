Алькарас о завершении карьеры Надаля: «Тяжело осознавать, что твой любимый игрок больше не сыграет на профессиональном уровне»
«Для меня было честью разделить с Рафой последние моменты его карьеры и сыграть с ним в паре на Олимпиаде. Для меня это было мастер-классом.
Я старался учиться и наслаждаться каждой секундой, проведенной рядом с ним на Играх. Проводить время вне корта, говорить с ним о теннисе, о жизни. Я старался получить от него советы и опыт. Для меня это было что-то особенное. И не только для меня – для всех.
Конечно, его уход на Кубке Дэвиса стал чем-то особенным. Было трудно смириться с тем, что кто-то вроде Рафы уходит из тенниса. Тяжело осознавать, что твой любимый игрок больше не сыграет на профессиональном уровне. В то же время я старался наслаждаться моментом».
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