Алькарас о завершении карьеры Надаля: «Тяжело осознавать, что твой любимый игрок больше не сыграет на профессиональном уровне»

Карлос Алькарас признался, что тяжело пережил уход из тенниса Рафаэля Надаля.

«Для меня было честью разделить с Рафой последние моменты его карьеры и сыграть с ним в паре на Олимпиаде. Для меня это было мастер-классом.

Я старался учиться и наслаждаться каждой секундой, проведенной рядом с ним на Играх. Проводить время вне корта, говорить с ним о теннисе, о жизни. Я старался получить от него советы и опыт. Для меня это было что-то особенное. И не только для меня – для всех.

Конечно, его уход на Кубке Дэвиса стал чем-то особенным. Было трудно смириться с тем, что кто-то вроде Рафы уходит из тенниса. Тяжело осознавать, что твой любимый игрок больше не сыграет на профессиональном уровне. В то же время я старался наслаждаться моментом».

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