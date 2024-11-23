111 фактов о Рафаэле Надале – боится собак, на самом деле правша, снялся в клипе Шакиры

Великий Рафаэль Надаль ушел из тенниса, а мы собрали о нем очень много информации.

Поехали.

1. Надаль не сломал ни одной ракетки на корте, хотя использовал 1250.

2. Надаль играет левой рукой, но от природы он правша. До 12 лет он с обеих сторон бил двумя руками, но потом его первый тренер – дядя Тони – заметил, что слева мяч летит лучше и убедил его во время форхенда использовать только левую. В итоге леворукое вращение Рафы стало одним из его главных преимуществ.

3. Дядя Тони никогда не называет племянника Рафой. Только Рафаэль.

4. «Тони с самого начала жестко ко мне относился – жестче, чем к другим детям. Он много от меня требовал, постоянно давил. Он ругался, кричал, и я его боялся – особенно, когда другие ребята не приходили, и мы оставались вдвоем. Когда я приезжал на тренировку и понимал, что мы с ним будем вдвоем, мне становилось очень тревожно», – вспоминал Надаль в автобиографии.

По его словам, даже после групповых тренировок только он собирал мячи и разметал корты, а если во время занятия он отвлекался, Тони мог запустить в него мячом.

5. Другой дядя Надаля – Мигель Анхель Надаль, бывший футболист «Мальорки», «Барселоны» и сборной Испании. Сам Рафа в детстве тоже занимался футболом, но в итоге выбрал теннис.

6. Надаль боится собак – потому что «сомневается в их намерениях». Еще его сестра рассказывала, что он боится глубокой воды (но при этом обожает проводить время на яхте), грома и темноты. Зачастую он спит со включенным светом и телевизором.

7. У Себастьяны Корды есть кот по имени Рафа, а у Каспера Рууда – собака. Оба питомца названы в честь Надаля. А у Серены Уильямс собаку звали Кристофер Чип Рафаэль Надаль.

8. У Надаля много грунтовых рекордов, которые никто никогда не побьет: 14 титулов на «Ролан Гаррос», 81 победа подряд, 90,5% побед, 11 титулов в Монте-Карло и 10 в Риме. А еще у него больше титулов на грунте (63), чем проигранных матчей (51).

9. При этом в детстве он говорил, что его любимые покрытия – трава и крытый хард. А мечта – выиграть «Уимблдон».

10. Надаль снялся в откровенном клипе Шакиры на песню Gypsy («Цыганка») .

11. На первом профессиональном турнире Надаля, сетка которого доступна на сайте ITF, выступали Симоне Ваньоцци (сейчас тренирует Янника Синнера), Джонатан Вавринка (старший брат Стэна) и Юлиан Свитолин (старший брат Элины).

12. Почти всю карьеру Надаль ездил в машине посередине на заднем сидении – чтобы была возможность вытянуть ногу и облегчить боль в колене, вызванную хроническим тендинитом.

13. Боли в колене Надаль вылечил прокруткой крови. Суть процедуры такая: у пациента берут примерно 30 мл крови и прогоняют ее через центрифугу, чтобы отделить богатую тромбоцитами плазму от всех остальных компонентов. Полученную плазму вводят в травмированный участок, и в теории тромбоциты выделяют факторы роста, которые стимулируют восстановление поврежденной ткани.

14. Первого чемпиона «Больших шлемов» Надаль обыграл в 14 лет – на выставочном турнире победил Пэта Кэша, в 1987-м бравшего «Уимблдон». Кэш рассказывал: «На следующий день я позвонил нескольким своим спонсорам и сказал вложиться в этого мальчика. Уверен, теперь они жалеют, что не решились».

15. Еще будучи тинейджером, Надаль побеждал Федерера на харде, а в 2005-м выиграл «Ролан Гаррос» и вообще собрал 11 титулов за сезон. Для сравнения – это столько же, сколько Джокович выиграл в, возможно, величайшем сезоне в истории в 2015 году.

16. К 24 годам Надаль выиграл все турниры «Большого шлема» и золото Олимпиады. Он самый молодой обладатель Карьерного золотого шлема – и в ближайшее время его рекорд никто не побьет.

17. Рафа специально приехал на Кубок Лэйвера-2022, чтобы сыграть в паре с завершавшим карьеру Роджером Федерером. Результатом стало легендарное фото, на котором они оба плачут, держась за руки. Они прошли путь от соперников до близких друзей , параллельно породив, возможно, величайшее соперничество в истории тенниса.

18. Надаль обожает шоколад и называл его своей главной слабостью: «Я отлично контролирую себя на корте – не злюсь, не кидаю ракетки. Но когда речь заходит о шоколаде, мне сложнее, требуется другой уровень контроля над собой». Поэтому его жене приходится прятать от него шоколадки.

19. В юности Надаль пил много колы и мазал «Нутеллу» на всю еду, на которую ее можно было намазать. Но к концу карьеры сел на строгую диету, почти целиком состоящую из рыбы, овощей, риса и картофеля.

20. В 2011-м Надаль обжег правую руку в ресторане – когда не послушал официанта и схватился за горячую тарелку. На «Мастерсе» в Цинциннати он выступал с ожогами и все равно дошел до четвертьфинала, а на US Open добрался до финала, хотя пальцы все еще были перемотаны.

21. Мама Надаля рассказывала: «Он терпеть не может сыр, помидоры и ветчину, национальное испанское блюдо. Я сама тоже не любительница ветчины, но сыр? Это уже слишком».

22. У Рафы хроническая травма стопы – синдром Мюллера-Вейсса. Из-за этого он играет со специальными стельками, которые меняют работу всей кинетической цепи – и, например, считается, что проблемы с коленями у него начались из-за этого.

23. В 2022-м Надаль выиграл «Ролан Гаррос» на уколах в стопу – из-за которых он ее не чувствовал. Журналисты L’Equipe рассказали, что незадолго до этого Надаль после матча с трудом поднимался по лестнице в Мадриде, а потом сказал им: «Не переживайте, у меня всегда так после матчей. Проблема со стопой у меня (по слогам и с напором) хро-ни-чес-ка-я и не-из-ле-чи-ма-я».

24. Несмотря на то, что Мигель Анхель Надаль играл за «Барселону», Рафа всегда болел за «Реал», дружит со многими футболистами и считается крестным сыном клуба. А в 2008-м он забил шесть голов в благотворительном матче, хотя играл против Икера Касильяса и Серхио Рамоса.

25. Надаль 209 недель был первой ракеткой мира – это шестой результат в истории.

26. Когда в 2005-м на турнире в Штутгарте Надаль выиграл новенький «Мерседес», дядя велел ему поставить эту машину в гараж, а самому и дальше ездить на более дешевой и старой – чтобы не зазнаваться.

27. Еще в детстве дядя специально заставлял Рафаэля тренироваться на плохих кортах лысыми мячами – чтобы тот был готов к любым условиям и никогда на них не жаловался.

28. Рафа – единственный мужчина, побеждавший на Олимпиаде и в одиночке (2008), и в паре (2016).

29. Еще он единственный мужчина, выигравший больше 90 титулов в одиночке и больше 10 – в паре.

30. Не факт, а просто цитата: «У меня болит… Моя знаменитая задница». Так Надаль объяснил физические проблемы во время Australian Open-2007.

31. Надаль играл и в самых длинных, и в самых коротких шортах 2000-х (документальных подтверждений нет, но ощущения такие).

32. В полуфинале Australian Open-2009 Надаль жестко боролся с Фернандо Вердаско. Во время одного из переходов к нему прилетела пушинка от одуванчика. Он ее поймал, сдул и загадал желание – выиграть титул. В итоге он обыграл и Вердаско в пяти сетах, и Роджера Федерера в финале.

33. Рафа – очень вежливый. Твит журналиста Джона Вертхейма от 2018 года:

«Услышал в столовой для игроков.

Работник-1, показывая другу: «Вот этот парень всегда здоровается».

Работник-2: «Я его обожаю. Он всегда говорит: «Приятель, как жизнь?» Каждый год меня помнит.

Работник-1: «Приятнейший парень. Как там его зовут?»

Работник-2: «Это Надаль».

34. Рассказывают, что после последней пресс-конференции на каждом турнире Надаль подходил к стенографисткам и благодарил их за работу.

35. Испанец пять раз побеждал в Кубке Дэвиса – это тоже рекорд.

36. На Кубке Дэвиса Надаль дебютировал в 2004-м – и к моменту завершения его карьеры из более чем 200 других участников того турнира из тенниса ушли все.

37. На Кубке Дэвиса-2024 карьеру завершил и судья Карлос Бернардес, проработавший 40 лет. В 2015-м у Надаля был с ним конфликт – Рафе не понравилось, что тот постоянно наказывал его за задержку времени, а в Рио не отпустил его переодеваться в раздевалку, и испанец еще долго просил не ставить Бернардеса на его матчи.

38. Еще немного информации от спонсора испанца, компании Babolat: он использовал 250 теннисных сумок, 300 км струн и 16,5 км намотки.

39. Надаль пробивал форхенд со средним топспином 3200 вращений в минуту. В этом году средний показатель по туру – 2700.

40. Надаль большую часть карьеры играл одной моделью ракетки – Babolat Aero Pro Drive. И компания специально продолжала ему ее делать даже после снятия с производства. При этом ее красили, будто это новая модель.

41. Надаль родился и до сих пор живет в городе Манакор с населением меньше 50 тысяч человек. Журналист Нил Эдвард Шлехт рассказывал, что однажды спонтанно туда приехал и хотел найти дом Надаля – но ему никто ничего не говорил, а местные мальчишки вообще притворились, что не знают, о ком идет речь:

«Рафа вызывает верность, уважение и восхищение. Он местный герой, но все равно человек от народа. А народ языком не мелет».

42. Надаль так любит родную Мальорку, что лично убирал улицы после наводнения в 2018-м.

43. Надаль девять раз защищал титул в Монте-Карло – рекорд для «Мастерсов».

44. Надаль 912 недель подряд находился в топ-10 – с апреля 2005-го по март 2023-го. Рекорд мужского тура.

45. У Надаля 23 победы над первыми ракетками мира – рекорд мужского тура.

46. «То, что случилось в Монте-Карло, – случилось. То, что случилось в Мадриде, – случилось. То, что случилось в Барселоне, – случилось. И вот мы здесь. Мы в Риме», – цитата Надаля после трех поражений на грунте в 2019-м. Идеально описывает его отношение к делу. Кстати, он тогда выиграл в Риме и взял «Ролан Гаррос».

47. Любимый неспортивный досуг Надаля – рыбалка.

48. У Рафы есть яхта, которая стоит 5 миллионов евро . В ней есть гараж и пивной кран. В целом он потратил на лодки больше 10 млн евро.

49. У Надаля 1080 побед – это четвертый результат в истории после Новака Джоковича (1124), Роджера Федерера (1251) и Джимми Коннорса (1274).

50. Надаль выиграл 92 титула – пятое место в истории после Ивана Лендла (94), Новака Джоковича (99), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

51. Надаль выигрывал минимум один «Шлем» 10 лет подряд – тоже рекорд мужского тура.

52. Надаль уходит непобежденным с одного «Большого шлема» – и это не «Ролан Гаррос». На последнем в карьере «Уимблдоне» Рафа официально не проиграл – он снялся до полуфинала против Ника Кириоса, что не считается поражением.

53. Последний человек, обыгравший Надаля на Australian Open – Маккензи Макдональд, на «Ролан Гаррос» – Александр Зверев, на US Open – Фрэнсис Тиафу.

54. Цитата о Надале: «Сначала он ломает тебе ноги. А потом ломает дух». Автор – Каспер Рууд после разгрома в финале «Ролан Гаррос».

55. В честь Надаля назвали астероид – (128036) Рафаэльнадаль. Его обнаружили астрономы из обсерватории на Мальорке.

56. Надаль – посол федерации тенниса Саудовской Аравии.

57. С 2010 года Надаль играет в часах от Richard Mille, которые стоят около миллиона евро. В 2012-м у него их украл бармен отеля, где он остановился на турнире.

58. Самый знаменитый удар Надаля – банана-форхенд. Тут можно почитать , как он их бьет.

59. Из-за травм Надаль пропустил 16 «Больших шлемов», а если добавлять «Мастерсы», то количество пропущенных больших турниров дойдет до 48. Несмотря на это, он выиграл 22 ТБШ и 36 «Мастерсов». В обоих случаях его обходит только Новак Джокович.

60. По ходу карьеры у Надаля были травмы 12 разных частей тела.

61. Во время каждой смены сторон Надаль определенным образом выставляет свои бутылочки. «Глоток из одной, потом из другой. А потом я ставлю их у ног, одну за другой по диагонали», – объяснял он в автобиографии.

При этом он настаивает, что это не суеверие: «Если бы это было суеверие, стал бы я так делать даже после поражений? Нет, так я помещаю себя в матч, подгоняю окружение под порядок, который мне требуется в голове».

62. Еще у Надаля есть ритуал перед каждой подачей. Он стучит мячом и одновременно поправляет шорты сзади, потому футболку – левое плечо, право плечо, потом вытирает нос, а потом поправляет волосы – тоже сначала слева, а потом справа.

63. А еще Рафа старается не наступать на линии на корте и перешагивать их с правой ноги.

64. С 2005 года Надаль встречался с Марией Франциской Перейо Паскуаль. В 2019-м они поженились, а в 2022-м у них родился сын – Рафа-младший. Интересно, что в медиа многие зовут жену Надаля Хиской, хотя она предпочитает Мэри.

65. По информации испанских медиа, в 2016-м Надаль делал пересадку волос – но она не прижилась. Поэтому Энди Маррей регулярно шутил в духе «Кто первым облысеет – я или Рафа?»

66. Однажды Надаль пранканул Маррея. Увидев британца в ресторане, он написал ему с неизвестного номера от лица женщины: «Господи, Энди, ты сегодня такой сексуальный. Жалко, что ты здесь с девушкой». Маррей занервничал.

67. Надаль очень любит гольф и даже выигрывал любительский чемпионат Мальорки. А в 2021-м он выступал на турнире по гольфу вместо US Open.

68 . Надаль – единственный мужчина, выигрывавший «Уимблдон» в безрукавке. Он это сделал в 2008-м – а уже в 2009-м перешел на классические футболки.

69. Всего Надаль выиграл в ставшей символом его юности безрукавке шесть «Больших шлемов»: пять до 2009-го и еще US Open-2019.

70. У Надаля был ритуал в раздевалке перед матчами: холодный душ, после которого он надевал наушники и слушал музыку, пока ему тейпировали ноги. После этого Рафа самостоятельно обматывал шесть ракеток, мочил волосы, надевал бандану и делал серию спринтов прямо по раздевалке.

71. Перед выходом на корт Надаль прыгает в подтрибунном помещении – и на «Уимблдоне»-2017 он делал это прямо в дверном проеме и ударился головой. Матч после этого проиграл.

72. Надаль 9 раз проигрывал на уровне основного тура, упустив матч-пойнты. Последний раз – Джордану Томпсону в Брисбене в 2024-м.

73. Отыгрывал матч-пойнты Надаль 17 раз – столько же, сколько Новак Джокович. У Роджера Федерера 22 камбэка с матчболов.

74. Надаль не целует трофеи – а кусает. По поводу этой привычки он рассказывал: «Я начал это делать, когда выиграл первый турнир. Потом продолжил. Не знаю, мне это нравится больше поцелуев».

Правда, в 2018-м добавил: «Все это началось в шутку. Но потом фотографы меня постоянно просили это делать. Я продолжал, и теперь у меня нет других вариантов. И я могу вас заверить – вкус у них не очень приятный».

75. Первый профессиональный матч Надаль провел 11 сентября 2001 года – и упустил 13 матчболов против Гильермо Плателя.

76. Первую профессиональную победу Надаль одержал уже на следующем турнире, а в апреле 2002-го дебютировал на уровне ATP – в первом круге турнира на Мальорке обыграл 81-ю ракетку мира Рамона Дельгадо.

77. Не во всех соревнованиях Надаль проявлял знаменитое хладнокровие. Рассказывает Энди Маррей: «Ты, наверное, единственный теннисист, который никогда не бросал ракетку от злости, и это просто невероятно. Впрочем, когда ты проигрывал в PlayStation, дела обстояли иначе. Я видел, как Рафа бросал геймпады в гостиничных номерах по всему миру, когда он и его близкий друг Хуан Монако пропускали от меня на последних минутах, играя в Pro Evolution Soccer за его любимый «Реал».

78. Самая сильная подача Надаля – 217 км/ч на US Open-2010. Испанец специально ускорил подачу, чтобы выиграть первый титул в Нью-Йорке, но потом отказался от силовых и плоских подач – из-за них болело плечо.

79. Рафа любит мюзиклы и смотрел «Призрак оперы» около 10 раз.

80. Надаль выиграл рекордные 30 титулов в целом и четыре «Больших шлема», не отдав ни сета.

81. С мая 2017-го по май 2018-го Надаль на грунте выиграл 50 сетов подряд. Это рекордная серия для одного конкретного покрытия.

82. В 2008-м Надаль выиграл 32 матча подряд на трех разных покрытиях – взял «Ролан Гаррос», «Уимблдон», «Мастерсы» в Гамбурге и Канаде и травяной титул в Queen’s Club. Эта самая длинная серия побед на трех покрытиях в истории.

83. Надаль играет в покер – и даже выигрывал благотворительный турнир и был лицом PokerStars.

84. Надаль обожает испанскую настольную игру парчис. Вот он играет в нее с командой во время «Уимблдона».

85. Вторую победу на «Уимблдоне» Надаль отметил не шампанским, а мороженым и пиццей.

86. Рафа «плакал как ребенок», когда смотрел «Титаник». А еще рыдал, когда умер Муфаса из «Короля Льва». В целом он признавал: «Меня легко пробивает на слезы».

87. Надаль редко выбирается на концерты, но несколько раз ходил на Хулио Иглесиаса.

88. «Я люблю текилу», – рассказывал Рафа. А в другом интервью рассуждал, любит ли танцевать: «Если выпью несколько стопок текилы, то танцую, да. Без текилы все сложнее».

89. В 2016-м экс-министр спорта Франции Розелин Башело сказала, что Надаль употреблял допинг. Испанец в ответ подал на нее в суд и попросил ITF опубликовать результаты всех его допинг-проб.

Вообще во Франции про Надаля и запрещенные вещества еще говорил экс-чемпион «Ролан Гаррос» Янник Ноа, а французский телеканал Canal+ в программе «Куклы» показал видеоскетч, изображающий Надаля употребляющим допинг. За это на них в суд подала Федерация тенниса Испании.

90. 28 августа 2013 года, Ана Иванович зарегистрировала в твиттере. Надаль ее приветствовал: «Ана, добро пожаловать в это средство коммуникации. С нетерпением жду возможности обмениваться с тобой твитами». Сербка ответила: «Спасибо, Рафа, но чего так формально?! Ха-ха»

91. На «Большом шлеме» Надаль дебютировал на «Уимблдоне»-2003 – и стал самым молодым игроком после Бориса Беккера, вышедшим в третий круг. Кстати, на том «Уимблдоне» Роджер Федерер выиграл первый ТБШ.

92. Только шесть человек встречались с Надалем больше одного раза и имеют положительную статистику: Новак Джокович (29:31), Николай Давыденко (5:6), Борна Чорич (2:3), Доминик Хрбаты (1:3), Дастин Браун (0:2) и Алекс Корретха (0:2).

93. Надаля на грунте обыгрывали 32 человека – в их числе Андрей Рублев и Игорь Андреев. Кстати, после поражения от Андреева в 2005-м испанец начал рекордную 81-матчевую серию побед на грунте. Прервал ее Роджер Федерер в финале турнира в Гамбурге.

94. Положительная статистика против Надаля на грунте есть только у четырех игроков – и у всех 1:0. Это Оливье Мутис, Иракли Лабадзе, Алекс Корретха и Андрей Рублев. Первые трое обыгрывали его в 2003-2004-м.

95. Уникальная ситуация: на турнире в Барселоне Надаль играл на «Корте Рафы Надаля». Испанец 12 раз выигрывал там титул, и в 2017-м центральный корт переименовали в его честь.

96. На «Ролан Гаррос» есть статуя Надаля.

97. Рафа снимался полуобнаженным для Sports Illustrated c Бар Рафаэли.

98. В 2015-м Надаль на мадридской площади играл в стрип-теннис в рамках рекламной кампании Tommy Hilfiger. И раздел модель Хуана Бетанкура до трусов.

99. Больше всего матчей Надаль выиграл у Новака Джоковича – 29.

100. Самая разгромная беспроигрышная личка у него с Ришаром Гаске – 18:0. Кстати, Надаль писал предисловие для автобиографии француза и в ней скромно заявил, что его карьера сложилась чуть успешнее.

101. Рафа 17 раз снимался с турниров из-за травм уже после их старта: 10 раз по ходу матчей и 7 – до их начала.

102. Первая фэшн-съемка Надаля – реклама трусов Armani в 2011-м.

103. В 2012-м Надаль проиграл Новаку Джоковичу в самом длинном финале в истории турниров «Большого шлема» – 5 часов 53 минуты. Они так устали, что на церемонию награждения им вынесли стулья.

104. Надаль был одним из самых мышцатых теннисистов в истории, но при этом рассказывал: ««Я ненавижу тренажерный зал и никогда не проводил там много времени – просто не вижу на это причин». Мышцы у него такие большие в основном из-за генетики и работы с собственным весом и утяжеленными мячами. И, конечно, постоянной игры в теннис.

105. Ходит слух, что Надалю очень не нравились пародии, которые на него делал Новак Джокович. Якобы он даже просил агента разобраться в ситуации.

106. В 2018-м подготовка Надаля к подаче так разозлила выпившую болельщицу на трибунах Australian Open, что она начала кричать: «Давай живее, мудак с ОКР» (обсессивно-компульсивным расстройством – Спортс’’). И показывала Рафе средний палец. Когда он понял, что происходит, то только посмеялся.

107. На своем последнем US Open в 2022-м Надаль случайно ударил себе ракеткой по лицу.

108. У Надаля есть прозвище – Манакорский бык. Nike даже сделал ему логотип с отсылкой.

Правда, в Китае Рафу называют Боб.

109. Надаль провел 1308 матчей – и перед каждым говорил, что будет очень тяжело и нужно показывать максимум (но это неточно).

110. Надаль закончил карьеру на Кубке Дэвиса. Он проиграл свой последний матч, до этого проиграл первый – а между ними за 20 лет выиграл 29.

111. Еще когда Надалю было 20, многие говорили, что его карьера будет короткой – из-за слишком физического стиля игры. В итоге он доиграл до 38.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, Julian Finney, Clive Brunskill, Dan Istitene, Matthew Stockman, Jasper Juinen. Mark Kolbe, Alexander Hassenstein, Cameron Spencer; instagram.com /casperruud, rafaelnadal, nikeparis; rolandgarros.com