Новак Джокович: «Алькарас играет с мощной энергией и интенсивностью. С этой точки зрения он напоминает мне Рафу»
– В четвертьфинале вы можете сыграть с Карлосом. В чем особенная сложность матчей против него?
– Еще слишком рано говорить о потенциальном четвертьфинальном матче против Карлоса. Но в целом он играет с мощной энергией и интенсивностью. С этой точки зрения он напоминает мне Рафу. Он очень разносторонний игрок. Он опасен в любой точке любого корта на любом покрытии. Он это доказал. Его универсальность поражает.
Впечатляет, что в столь юном возрасте он смог достичь такого уровня тенниса и психологической зрелости на корте. За счет этого последние три-четыре года он один из лучших игроков в мире. Он уже несколько лет подряд выигрывает «Большие шлемы». Я уверен, что он не собирается останавливаться на достигнутом. Мы еще много лет будем видеть Карлоса.
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