Новак Джокович: «Алькарас играет с мощной энергией и интенсивностью. С этой точки зрения он напоминает мне Рафу»

Новак Джокович рассказал, чем Карлос Алькарас напоминает ему Рафаэля Надаля.

– В четвертьфинале вы можете сыграть с Карлосом. В чем особенная сложность матчей против него?

– Еще слишком рано говорить о потенциальном четвертьфинальном матче против Карлоса. Но в целом он играет с мощной энергией и интенсивностью. С этой точки зрения он напоминает мне Рафу. Он очень разносторонний игрок. Он опасен в любой точке любого корта на любом покрытии. Он это доказал. Его универсальность поражает.

Впечатляет, что в столь юном возрасте он смог достичь такого уровня тенниса и психологической зрелости на корте. За счет этого последние три-четыре года он один из лучших игроков в мире. Он уже несколько лет подряд выигрывает «Большие шлемы». Я уверен, что он не собирается останавливаться на достигнутом. Мы еще много лет будем видеть Карлоса.