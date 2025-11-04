2

Паолини не смогла выйти из группы на втором итоговом подряд

Восьмая ракетка мира Жасмин Паолини не смогла выйти из группы на итоговом турнире в Эр-Рияде, проиграв оба матча.

Сегодня она уступила Коко Гауфф со счетом 3:6, 2:6. Ранее она также потерпела поражение от Арины Соболенко (3:6, 1:6).

Итальянка второй раз в карьере играла на итоговом турнире – в прошлом году она также не смогла выйти в полуфинал.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
