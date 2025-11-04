  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф после победы над Паолини: «На одном из итоговых я проиграла все три матча – я была настроена на то, чтобы такого не повторилось»
0

Гауфф после победы над Паолини: «На одном из итоговых я проиграла все три матча – я была настроена на то, чтобы такого не повторилось»

Коко Гауфф прокомментировала победу над Жасмин Паолини на итоговом турнире.

Действующая чемпионка итогового турнира Коко Гауфф рассказала, как настраивалась на матч с Жасмин Паолини. Американка выиграла у нее матч второго тура со счетом 6:3, 6:2.

– Очень рада тому, как играла. Все поменялось относительно стартового матча на турнире. Но плюс турнира в том, что у тебя есть еще один шанс себя проявить. Надеюсь, я смогу хорошо провести следующую встречу и смогу дать себе шанс остаться в сетке.

– Что больше всего изменилось в вашем настрое?

– Я просто старалась играть расслабленно. На одном из итоговых я проиграла все три матча (смеется). Так что я была настроена на то, чтобы такого не повторилось (это было в 2022-м – Спортс’‘). Я знала, что сегодняшняя победа была важна для того, чтобы я смогла остаться на этом турнире. Если бы я проиграла, я бы выбыла.

– Чем вы довольны в своей игре сегодня больше всего?

– Определенно, подачей. Мне кажется, я подавала очень умно. В целом я довольна и приемом, и всем. Мне кажется, Жасмин сегодня играла не на 100%, поэтому я желаю ей всего наилучшего в следующих матчах. Играть и в паре, и в одиночке непросто, – сказала Гауфф в интервью на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЖасмин Паолини
logoWTA Finals
logoWTA
logoКоко Гауфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Афины (ATP). Джокович встретится с Табило, Боржес – со Спиццирри, Корда вышел в 1/4 финала
9 минут назадLive
Афины (ATP). Гирон, Этчеверри, Ганфманн, Вавринка, Табило вышли во 2-й круг, Попырин, Опелка выбыли
сегодня, 16:20
Экс-пятая ракетка мира в паре и капитан сборной Туниса в Кубке Дэвиса признаны виновными в покупке wild card
сегодня, 15:52
Паолини не смогла выйти из группы на втором итоговом подряд
сегодня, 15:43
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Соболенко борется с Пегулой, Гауфф обыграла Паолини
сегодня, 15:42Live
Мец (ATP). Муте встретится с Вукичем, Берреттини, Казо вышли во 2-й круг, Риндеркнеш, Ван Аш выбыли
сегодня, 13:16Live
Итоговый турнир WTA. Андреева и Шнайдер встретятся с Бабош и Стефани, Синякова и Таунсенд обыграли Дабровски и Рутлиф
сегодня, 13:51
Халеп о возможной работе тренером: «У меня нет на это сил»
сегодня, 13:47
Экс-48-я ракетка мира Педро Качин завершил карьеру
сегодня, 11:12
Онс Жабер: «Теннис стал местом, вызывающим у меня депрессивное состояние. Но когда-то я вернусь»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59