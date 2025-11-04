Гауфф после победы над Паолини: «На одном из итоговых я проиграла все три матча – я была настроена на то, чтобы такого не повторилось»

Коко Гауфф прокомментировала победу над Жасмин Паолини на итоговом турнире.

Действующая чемпионка итогового турнира Коко Гауфф рассказала, как настраивалась на матч с Жасмин Паолини. Американка выиграла у нее матч второго тура со счетом 6:3, 6:2.

– Очень рада тому, как играла. Все поменялось относительно стартового матча на турнире. Но плюс турнира в том, что у тебя есть еще один шанс себя проявить. Надеюсь, я смогу хорошо провести следующую встречу и смогу дать себе шанс остаться в сетке.

– Что больше всего изменилось в вашем настрое?

– Я просто старалась играть расслабленно. На одном из итоговых я проиграла все три матча (смеется). Так что я была настроена на то, чтобы такого не повторилось (это было в 2022-м – Спортс’‘). Я знала, что сегодняшняя победа была важна для того, чтобы я смогла остаться на этом турнире. Если бы я проиграла, я бы выбыла.

– Чем вы довольны в своей игре сегодня больше всего?

– Определенно, подачей. Мне кажется, я подавала очень умно. В целом я довольна и приемом, и всем. Мне кажется, Жасмин сегодня играла не на 100%, поэтому я желаю ей всего наилучшего в следующих матчах. Играть и в паре, и в одиночке непросто, – сказала Гауфф в интервью на корте.