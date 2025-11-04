0

Халеп о возможной работе тренером: «У меня нет на это сил»

Симона Халеп: у меня нет сил, чтобы работать тренером.

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп рассказала, хочет ли она быть тренером. Напомним, 34-летняя румынка завершила карьеру в феврале этого года.

«Сейчас я об этом не думаю. Может быть, в следующие годы. У меня нет на это сил. Это значит, что придется снова путешествовать, а я сейчас хочу проводить больше времени дома».

Халеп также спросили о том, что ей больше всего нравится в жизни после завершения карьеры:

«То, что у меня больше нет расписания. Я могу просто проснуться утром, и у меня не будет никаких дел. Конечно, мне нужен этот отдых. Я столько лет подряд ежедневно работала. Я немного выгорела от давления, напряжения, от всего. Сейчас я наслаждаюсь жизнью и свободным временем.

Больше всего я скучаю по адреналину, по матчам, по победам в них, по давлению, которое я там ощущала, по работе с командой и по людям вокруг»

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Tennis Gazette
