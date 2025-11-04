1

Музетти будет работать с бывшим тренером Мойи (Spazio Tennis)

Лоренцо Музетти добавил в команду тренера Хосе Перласа, продолжив при этом сотрудничество с Симоне Тартарини. Spazio Tennis сообщают, что Музетти и Хосе начнут работать вместе во время предсезонной подготовки итальянца в Монте-Карло.

Перлас недавно покинул команду Душана Лайовича. Ранее он также тренировал Карлоса Мойю, Альберта КостуГильермо КориюХуана Карлоса Ферреро, Янко Типсаревича и Фабио Фоньини. Перлас дважды был капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса, когда она выиграла титул (2000, 2004).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.spaziotennis.com
logoЛоренцо Музетти
logoФабио Фоньини
logoЯнко Типсаревич
logoХуан Карлос Ферреро
logoДушан Лайович
logoГильермо Кория
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Мец (ATP). 2-й круг. Сонего борется с Коболли, Казо встретится с Норри
5 минут назадLive
Соболенко после победы над Пегулой на итоговом: «Она невероятно играла у сетки - мне ничего не оставалось, кроме как бить по линии со всей силы»
17 минут назад
Итоговый турнир WTA. Андреева и Шнайдер играют с Бабош и Стефани, Синякова и Таунсенд победили Дабровски и Рутлиф
17 минут назадLive
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Соболенко обыграла Пегулу, Гауфф – Паолини
53 минуты назад
Мец (ATP). Муте играет с Вукичем, Берреттини, Казо вышли во 2-й круг, Риндеркнеш, Ван Аш выбыли
сегодня, 15:02Live
Афины (ATP). Джокович играет с Табило, Боржес встретится со Спиццирри, Корда вышел в 1/4 финала
сегодня, 17:17Live
Гауфф после победы над Паолини: «На одном из итоговых я проиграла все три матча – я была настроена на то, чтобы такого не повторилось»
сегодня, 16:21
Афины (ATP). Гирон, Этчеверри, Ганфманн, Вавринка, Табило вышли во 2-й круг, Попырин, Опелка выбыли
сегодня, 16:20
Экс-пятая ракетка мира в паре и капитан сборной Туниса в Кубке Дэвиса признаны виновными в покупке wild card
сегодня, 15:52
Паолини не смогла выйти из группы на втором итоговом подряд
сегодня, 15:43
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59