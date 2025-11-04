Музетти будет работать с бывшим тренером Мойи (Spazio Tennis)
Лоренцо Музетти добавил в команду тренера Хосе Перласа, продолжив при этом сотрудничество с Симоне Тартарини. Spazio Tennis сообщают, что Музетти и Хосе начнут работать вместе во время предсезонной подготовки итальянца в Монте-Карло.
Перлас недавно покинул команду Душана Лайовича. Ранее он также тренировал Карлоса Мойю, Альберта Косту, Гильермо Корию, Хуана Карлоса Ферреро, Янко Типсаревича и Фабио Фоньини. Перлас дважды был капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса, когда она выиграла титул (2000, 2004).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.spaziotennis.com
