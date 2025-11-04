Экс-пятая ракетка мира в паре и капитан сборной Туниса в Кубке Дэвиса признаны виновными в покупке wild card

ITIA сообщило об отстранении двух игроков за манипуляции с wild card.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало виновными в покупке wild card экс-пятую ракетку мира в паре Давида Марреро и капитана сборной Туниса в Кубке Дэвиса Малека Жазири.

Сообщается, что Марреро платил и предлагал заплатить за wild card для себя и партнера, либо для своего партнера четыре раза в 2022-2023-м. Его отстранили на два года и девять месяцев и оштрафовали на 15 тысяч долларов (из них 10 тысяч – условно). Марреро – чемпион 14 турниров ATP, в том числе итогового турнира-2013 и пятикратный четвертьфиналист «Больших шлемов».

Жазири признал, что он участвовал в одном из нарушений вместе с Марреро. Экс-42-ю ракетку мира в паре дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали на пять тысяч долларов (из них 2,5 тысячи – условно).