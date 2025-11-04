  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Экс-пятая ракетка мира в паре и капитан сборной Туниса в Кубке Дэвиса признаны виновными в покупке wild card
2

Экс-пятая ракетка мира в паре и капитан сборной Туниса в Кубке Дэвиса признаны виновными в покупке wild card

ITIA сообщило об отстранении двух игроков за манипуляции с wild card.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало виновными в покупке wild card экс-пятую ракетку мира в паре Давида Марреро и капитана сборной Туниса в Кубке Дэвиса Малека Жазири.

Сообщается, что Марреро платил и предлагал заплатить за wild card для себя и партнера, либо для своего партнера четыре раза в 2022-2023-м. Его отстранили на два года и девять месяцев и оштрафовали на 15 тысяч долларов (из них 10 тысяч – условно). Марреро – чемпион 14 турниров ATP, в том числе итогового турнира-2013 и пятикратный четвертьфиналист «Больших шлемов».

Жазири признал, что он участвовал в одном из нарушений вместе с Марреро. Экс-42-ю ракетку мира в паре дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали на пять тысяч долларов (из них 2,5 тысячи – условно). 

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ITIA
деньги
logoДавид Марреро
logoATP
logoМалек Жазири
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Афины (ATP). Джокович встретится с Табило, Боржес – со Спиццирри, Корда вышел в 1/4 финала
12 минут назадLive
Гауфф после победы над Паолини: «На одном из итоговых я проиграла все три матча – я была настроена на то, чтобы такого не повторилось»
сегодня, 16:21
Афины (ATP). Гирон, Этчеверри, Ганфманн, Вавринка, Табило вышли во 2-й круг, Попырин, Опелка выбыли
сегодня, 16:20
Паолини не смогла выйти из группы на втором итоговом подряд
сегодня, 15:43
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Соболенко борется с Пегулой, Гауфф обыграла Паолини
сегодня, 15:42Live
Мец (ATP). Муте встретится с Вукичем, Берреттини, Казо вышли во 2-й круг, Риндеркнеш, Ван Аш выбыли
сегодня, 13:16Live
Итоговый турнир WTA. Андреева и Шнайдер встретятся с Бабош и Стефани, Синякова и Таунсенд обыграли Дабровски и Рутлиф
сегодня, 13:51
Халеп о возможной работе тренером: «У меня нет на это сил»
сегодня, 13:47
Экс-48-я ракетка мира Педро Качин завершил карьеру
сегодня, 11:12
Онс Жабер: «Теннис стал местом, вызывающим у меня депрессивное состояние. Но когда-то я вернусь»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59