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Соболенко о том, что выступает без флага: «Если его вернут, будет здорово, а если нет, то все в порядке»

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала то, что играет без флага.

– Ранее на этой неделе вы говорили, как гордитесь представлять Беларусь. Полагаю, вам немного грустно выступать без флага. Хотела бы узнать, нет ли у вас желания побольше высказаться на эту тему.

– Как я уже говорила, я не могу это контролировать. Не могу выйти и заставить кого-то повесить флаг рядом с моим именем. Каким бы ни было решение, что есть, то есть. Но, как я уже сказала, я всегда гордилась тем, что представляю такую маленькую страну, как Беларусь.

Это маленькая страна, я не тренировалась где-то в Штатах или Испании, а выросла оттуда и горжусь представлять свою страну.  Я чувствую, что вдохновляю следующее поколение игроков из Беларуси, мотивирую людей.

Что касается отсутствия флага, если его вернут, будет здорово, а если нет, то все в порядке. Я это принимаю.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Соболенко
logoАрина Соболенко
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