Арина Соболенко: «За пределами корта я не сумасшедшая. Такая Арина только на корте»
Арина Соболенко прокомментировала поведение на корте.
Во втором круге Australian Open она обыграла Джессику Бусас Манейро – 6:3, 7:5.
«Вы должны знать, что за пределами корта я не сумасшедшая. Такая Арина только на корте.
За пределами корта я приятный человек. Не уверена, что моя команда согласится. Но я хорошая, честно», – сказала Соболенко в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TheTennisLetter
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