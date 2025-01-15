Соболенко о том, что отравилась перед 1/4 «Ролан Гаррос»: «За день до матча я ела довольно сырое мясо. Обычно прошу прожарку medium-well, но его не дожарили»

Арина Соболенко рассказала о своем рационе питания.

На пресс-конференции у белоруски спросили, что она ест перед матчами.

– Вау, меня никогда об этом не спрашивали. Что я ем перед матчами? Вы хотите узнать, откуда у меня такая мощь? (Смеется) .

– Да, ваши секреты.

– А нет секретов. Просто хорошая генетика. Я очень благодарна семье.

Если матч утром, то я ем завтрак – кашу и омлет из белков. И за полтора часа до матча перекусываю протеиновым батончиком и кофе.

Обед у меня простой – чтобы избежать ситуации, как на «Ролан Гаррос». Я беру курицу, рис и салат.

А вечером – мясо.

– А что вы ели на «Ролан Гаррос»?

– За день до матча я ела довольно сырое мясо. Обычно прошу прожарку medium-well, но его не дожарили.

Желудку не понравилось, и на следующий день мне было плохо. Теперь я слежу, чтобы мясо хорошо готовили. И до матчей не ем ничего тяжелого.

– А что едите во время матчей?

– Батончики – в которых много хороших углеводов, белков и немного жиров. И я ем, только если очень надо. Обычно я не ем во время матчей – а то ощущаю тяжесть в животе.

Теперь мне есть хочется (смеется) .