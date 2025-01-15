Соболенко выиграла 16-й матч подряд на Australian Open

Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open.

Она обыграла Джессику Бусас Манейро – 6:3, 7:5. Во второй партии она отыгралась с 2:5.

Для Соболенко это 16-я победа на Australian Open подряд – она взяла титул в 2023-м и 2024-м.

Белоруска начала сезон с 7 побед подряд – перед Australian Open первая ракетка мира выиграла титул в Брисбене.

Дальше она сыграет с Кларой Таусон.