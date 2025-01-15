Соболенко выиграла 16-й матч подряд на Australian Open
Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open.
Она обыграла Джессику Бусас Манейро – 6:3, 7:5. Во второй партии она отыгралась с 2:5.
Для Соболенко это 16-я победа на Australian Open подряд – она взяла титул в 2023-м и 2024-м.
Белоруска начала сезон с 7 побед подряд – перед Australian Open первая ракетка мира выиграла титул в Брисбене.
Дальше она сыграет с Кларой Таусон.
Опубликовал: Павел Ниткин
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