Медведев о том, какой штраф ему дадут за разбитую камеру на сетке: «Надеюсь, не слишком большой»

Даниилу Медведеву придется компенсировать стоимость камеры, которую он повредил.

На пресс-конференции после первого круга Australian Open его спросили, какой штраф он заплатит то, что избил сетку ракеткой .

«Надеюсь, не слишком большой.

Штраф будет за сломанную ракетку, плюс надо будет компенсировать камеру – но гоу-про, по-моему, не очень дорогие.

Должен сказать, что камера оказалась очень-очень крепкой. Ракетка разломалась, а камера – нет. Хоть и перестала работать.

Я был удивлен – потому что не хотел ломать ракетку. Но когда увидел, что она разлетелась, подумал: «Ладно, пришло время новой».

Медведев чуть не отлетел от №418 в мире. Расколошматил ракетку и разбил камеру