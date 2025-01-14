Медведев о том, какой штраф ему дадут за разбитую камеру на сетке: «Надеюсь, не слишком большой»
Даниилу Медведеву придется компенсировать стоимость камеры, которую он повредил.
На пресс-конференции после первого круга Australian Open его спросили, какой штраф он заплатит то, что избил сетку ракеткой.
«Надеюсь, не слишком большой.
Штраф будет за сломанную ракетку, плюс надо будет компенсировать камеру – но гоу-про, по-моему, не очень дорогие.
Должен сказать, что камера оказалась очень-очень крепкой. Ракетка разломалась, а камера – нет. Хоть и перестала работать.
Я был удивлен – потому что не хотел ломать ракетку. Но когда увидел, что она разлетелась, подумал: «Ладно, пришло время новой».
Медведев чуть не отлетел от №418 в мире. Расколошматил ракетку и разбил камеру
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Медведева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем