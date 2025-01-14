Турсунов о матче Медведева против 418-й ракетки мира: «Давно не видел, чтобы он был так потерян»

Дмитрий Турсунов отреагировал на игру Даниила Медведева на Australian Open.

Россиянин обыграл Касидита Самрея – 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

«Даня Медведев – тролль высочайшего уровня, особенно на корте. Но было ощущение, что сегодня он был порядком напуган. В первую очередь, наверное, игрой относительно безызвестного соперника. Конечно, Самрей играл выше головы относительно его рейтинга, но, если он будет продолжать так играть, то скоро будет стоять гораздо выше.

Играл он очень хорошо, плотно, но настолько беспардонно и дерзко укорачивал, что было ощущение, что он поставил Даню в какой-то тупик. Давно не видел, чтобы Даня был так потерян против соперников, особенно такого низкого уровня относительно его собственного. Так что это тревожный звоночек. Но нельзя не учитывать очень хорошую игру от Касидита.

Понятно, что первый матч, есть все-таки надежда и вера, что Даня сможет реабилитироваться и поднять уровень. Он игрок настроения, и иногда бывает, что он может побаловаться с соперником, но в целом он способен поднимать игру от матча к матчу и выводить ее на новый уровень», – сказал Турсунов телеграм-каналу BB Tennis.

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