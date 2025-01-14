Медведев о том, что проиграл Самрею два сета: «Если он будет так играть в каждом матче, жизнь у него будет хорошей – деньги, девушки, казино, все остальное»
Даниил Медведев прокомментировал матч против Касидита Самрея на Australian Open.
Россиянин выиграл в первом круге у 418-й ракетки мира со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.
«Я играю лучше, когда у меня много практики. Так зачем играть полтора часа, когда мне нужно минимум три, чтобы прочувствовать удары.
Если серьезно, во втором и третьем сетах я просто не мог коснуться мяча. Он бил в полную силу – и все попадал. Я не знал, что делать.
Я был удивлен его уровнем. Если он будет так играть в каждом матче, жизнь у него будет хорошей – деньги, девушки, казино, все остальное. Если не будет так играть в каждом матче, то этого не будет. По крайней мере, теннис ему этого не даст. Я бы хотел, чтобы он так играл в каждом матче – но не против меня».
Опубликовано: Алёна Майорова
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