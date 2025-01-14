Даниил Медведев: «Наверное, больше никогда не буду играть турниры перед Australian Open»
Даниил Медведев рассказал, почему доволен, что начал сезон на Australian Open.
Россиянин вышел во второй круг, обыграв Касидита Самрея – 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.
«Я, наверное, больше никогда не буду играть турниры перед Australian Open – если его не передвинут. У меня двое детей, я хочу проводить Новый год дома. Хоть я и люблю Австралию.
Это только придает мне сил. В конце прошлого сезона я бы, наверное, проиграл такой матч – мне бы не удалось сосредоточиться бороться. А тут новый год, новые силы».
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем