Даниил Медведев: «Наверное, больше никогда не буду играть турниры перед Australian Open»

Даниил Медведев рассказал, почему доволен, что начал сезон на Australian Open.

Россиянин вышел во второй круг, обыграв Касидита Самрея – 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

«Я, наверное, больше никогда не буду играть турниры перед Australian Open – если его не передвинут. У меня двое детей, я хочу проводить Новый год дома. Хоть я и люблю Австралию.

Это только придает мне сил. В конце прошлого сезона я бы, наверное, проиграл такой матч – мне бы не удалось сосредоточиться бороться. А тут новый год, новые силы».