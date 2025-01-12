Зверев о словах брата, что он бы его обыграл: «У него один титул ATP, у меня – 23»
Александр Зверев сравнил себя с братом Мишей.
Немец дал интервью на корте после выхода во второй круг Australian Open
– До матча мы поговорили с Мишей: его лучшим результатом здесь был четвертьфинал и он сказал, что, если бы вы оба были в лучшей форме, то он бы тебя победил. Согласны ли вы с этим?
М: (машет рукой с вытянутым указательным пальцем на заднем плане)
А: Он сказал, что его лучшая форма сильнее моей лучшей формы? (смеется)
М: (продолжает махать рукой с вытянутым указательным пальцем)
А: Ну, у него один титул [в одиночке], а у меня 23...
М: (махнул рукой и убрал ее, а потом еще раз жестами показал, что он так не говорил)
А: Нас немного тяжело сравнивать. Он был отличным игроком, но себя я вижу фаворитом (смеется).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @AustralianOpen
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