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Зверев о словах брата, что он бы его обыграл: «У него один титул ATP, у меня – 23»

Александр Зверев сравнил себя с братом Мишей.

Немец дал интервью на корте после выхода во второй круг Australian Open

– До матча мы поговорили с Мишей: его лучшим результатом здесь был четвертьфинал и он сказал, что, если бы вы оба были в лучшей форме, то он бы тебя победил. Согласны ли вы с этим?

М: (машет рукой с вытянутым указательным пальцем на заднем плане)

А: Он сказал, что его лучшая форма сильнее моей лучшей формы? (смеется)

М: (продолжает махать рукой с вытянутым указательным пальцем)

А: Ну, у него один титул [в одиночке], а у меня 23...

М: (махнул рукой и убрал ее, а потом еще раз жестами показал, что он так не говорил)

А: Нас немного тяжело сравнивать. Он был отличным игроком, но себя я вижу фаворитом (смеется).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @AustralianOpen
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