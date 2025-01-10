Джокович – Звереву на пресс-конференции: «Как думаешь, ответ на вопрос, как выиграть «Большой шлем», найдется в космосе?»
Новак Джокович пришел на пресс-конференцию Александра Зверева и узнал о космосе.
10-кратный чемпион Australian Open пришел в конце предтурнирной пресс-конференции немца.
Джокович: Можно я тоже вопрос задам?
Зверев: Да, ты выиграешь свой 25-й «Шлем». Мы все будем очень рады. Ура, Новак Джокович, опять.
Джокович: Мы знаем, что ты любишь вселенную, планетные системы. Расскажи, чем тебя привлекает тебя освоения космоса?
Зверев: Попыткой разобраться в неизвестном (улыбается). Хороший ответ? Попыткой разобраться в неизвестном. Мы считаем, что что-то знаем, но на самом деле знаем очень мало. И учимся по ходу.
Джокович: Как думаешь, ответ на вопрос, как выиграть «Большой шлем», найдется в космосе?
Зверев: Ответ в том, что ты должен дать мне его выиграть (смех).
Джокович: Ладно. Спасибо большое.
Зверев: Спасибо.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Зверева
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