Новак Джокович пришел на пресс-конференцию Александра Зверева и узнал о космосе.

10-кратный чемпион Australian Open пришел в конце предтурнирной пресс-конференции немца.

Джокович: Можно я тоже вопрос задам?

Зверев : Да, ты выиграешь свой 25-й «Шлем». Мы все будем очень рады. Ура, Новак Джокович , опять.

Джокович: Мы знаем, что ты любишь вселенную, планетные системы. Расскажи, чем тебя привлекает тебя освоения космоса?

Зверев: Попыткой разобраться в неизвестном (улыбается). Хороший ответ? Попыткой разобраться в неизвестном. Мы считаем, что что-то знаем, но на самом деле знаем очень мало. И учимся по ходу.

Джокович: Как думаешь, ответ на вопрос, как выиграть «Большой шлем», найдется в космосе?

Зверев: Ответ в том, что ты должен дать мне его выиграть (смех).

Джокович: Ладно. Спасибо большое.

Зверев: Спасибо.