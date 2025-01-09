Александр Зверев: «Как только Джокович завершит карьеру, он будет тренировать меня весь год»
Александр Зверев пошутил, что Новак Джокович в будущем может стать его тренером.
«Люди не знают, но у нас с Новаком, вероятно, как и у Новака с Энди, есть договоренность, что как только он завершит карьеру, он будет тренировать меня весь год.
Он просто хочет отложить это до тех пор, пока я не закончу карьеру, чтобы не пришлось меня тренировать».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: thetennisgazette.com
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