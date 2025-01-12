Мирра Андреева о межсезонье: «Приходилось много бороться с собой. Из-за физических нагрузок я так плохо играла»

Мирра Андреева назвала цели на 2025-й.

«Моя главная цель – попасть и закрепиться в топ-10. И, конечно, как и любой другой игрок в туре, я бы хотела выигрывать титулы.

Я очень много работала в межсезонье и продолжу упорно работать. Надеюсь, работа даст результаты».

По словам Андреевой, межсезонье для нее сложилось очень тяжело из-за работы над физической подготовкой.

«Мне было очень сложно справляться с работой над ОФП. Приходилось много бороться с собой.

Но рядом была команда, и, конечно, они мне очень помогали. Не могу сказать, что было весело, но было очень полезно. Без предсезонки невозможно играть в теннис. Это просто часть карьеры, часть жизни, с этим нужно смириться.

Каждый день ты все больше и больше устаешь. Ты очень много занимаешься: две тренировки по ОФП, длинная теннисная тренировка. И ты устаешь, нет сил на то, чтобы играть на привычных оборотах. Уровень игры падает.

Из-за этого мне было грустно, но команда мне говорила, что это нормально, что на фоне физических нагрузок нужно забыть про теннис. А я такая: «Не могу. Я так плохо играю».

Но мы почти никогда не говорим серьезно, постоянно шутим. Так что все это было не очень серьезно. Было тяжело, но я не выгорела».