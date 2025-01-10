Младшую дочь Медведева зовут Виктория (Анастасия Мыскина)
Младшую дочь Даниила Медведева назвали Виктория.
«Давайте поздравим Даню Медведева с его женой Дашей с рождением второй дочки, которую назвали Вика», – сказала Анастасия Мыскина в студии «Больше!».
Виктория родилась 6 января. Старшей дочери Медведевых Алисе в октябре исполнилось два года.
У Медведева теперь двое детей!
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал «Больше!»
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