Жена Медведева намекнула, что у них родилась вторая дочь

Жена Даниила Медведева Дарья намекнула, что у них родилась вторая дочь.

Медведева выложила фото, сделанные во время второй беременности. «Девичья сила 🥰💞. 06.01.2025», – написала Медведева. Старшей дочери Медведевых Алисе в октябре исполнилось два года. У Медведева теперь двое детей!