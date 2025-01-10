Жена Медведева намекнула, что у них родилась вторая дочь
Жена Даниила Медведева Дарья намекнула, что у них родилась вторая дочь.
Медведева выложила фото, сделанные во время второй беременности.
«Девичья сила 🥰💞. 06.01.2025», – написала Медведева.
Старшей дочери Медведевых Алисе в октябре исполнилось два года.
У Медведева теперь двое детей!
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Медведевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем