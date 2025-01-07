Янник Синнер: «Прошлый сезон для меня получился невероятным, но он уже завершен. Мы в 2025-м»

Янник Синнер поделился настроем перед защитой титула на Australian Open.

Он дал интервью на корте Лоре Робсон после благотворительного матча против Алексея Попырина на Арене Рода Лэйвера. Итальянец победил 6:4, 7:6(2).

– В прошлом году вы выиграли 73 матча? Как планируете улучшить этот показатель в 2025-м?

– Прошлый сезон для меня получился невероятным, но он уже завершен. Мы в 2025-м. Каждый год мы начинаем здесь, в Мельбурне, это прекрасный город. Столько всего здесь со мной происходило на корте и за его пределами, особенные вещи. Я рад снова быть здесь и играть такие матчи… Пусть это и выставочный турнир. Для нас важно почувствовать корт и его скорость. Спасибо всем болельщикам за то, что пришли. Посмотрим, что будет происходить на официальном турнире.

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