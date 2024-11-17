Легендарный сезон Синнера – в цифрах

Янник Синнер завершил индивидуальный сезон, который точно войдет в историю – и который ему будет очень сложно превзойти.

Чего итальянец добился в этом 2024-м?

● Выиграл 70 матчей. Он первый после Энди Маррея в 2016-м, кому удалось преодолеть этот рубеж.

● При этом Янник потерпел всего шесть поражений – у него 92% побед. Конечно же, это лучший показатель в туре. На втором месте Карлос Алькарас – 83%.

● Но если сравнивать с великими, Синнеру еще есть к чему стремиться. Роджер Федерер в 2005-м и 2006-м выигрывал по 95% матчей. А Новак Джокович в 2015-м забрал 93%.

● С другой стороны, Синнер выиграл минимум сет в каждом матче 2024-го. До него такое последний раз удавалось Роджеру Федереру в 2005-м. Правда, у Синнера впереди еще Кубок Дэвиса.

● Синнер в 2024-м выиграл восемь турниров – из 14, которые он провел.

● На его счету две победы на «Больших шлемах» – Australian Open и US Open.

● Еще он взял три «Мастерса» – больше всех в туре в этом году.

● На итоговом турнире ATP Синнер не отдал ни сета – до него такое удавалось только Ивану Лендлу в 1986-м.

● Против соперников из топ-10 Синнер выиграл 17 матчей и проиграл пять. В целом в этом году Янника обыгрывали только Карлос Алькарас (трижды), Даниил Медведев, Андрей Рублев и Стефанос Циципас.

● Основой доминирования Синнера был хард. На нем его баланс – 50:3 (22:1 в первой половине сезоне и 28:2 – во второй), а на остальных покрытиях – 20:3.

● При этом на грунте и траве Янник явно не провалился. На глине его беспокоила травма, но он все равно вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где в пяти сетах уступил Алькарасу. На траве он взял титул и вышел в 1/4 финала «Уимблдона», где в пяти сетах проиграл Медведеву.

● Синнер завершил год первой ракеткой мира – с отрывом в 3915 очков.

В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Cameron Spencer