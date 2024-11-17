Легендарный сезон Синнера – в цифрах
Янник Синнер завершил индивидуальный сезон, который точно войдет в историю – и который ему будет очень сложно превзойти.
Чего итальянец добился в этом 2024-м?
● Выиграл 70 матчей. Он первый после Энди Маррея в 2016-м, кому удалось преодолеть этот рубеж.
● При этом Янник потерпел всего шесть поражений – у него 92% побед. Конечно же, это лучший показатель в туре. На втором месте Карлос Алькарас – 83%.
● Но если сравнивать с великими, Синнеру еще есть к чему стремиться. Роджер Федерер в 2005-м и 2006-м выигрывал по 95% матчей. А Новак Джокович в 2015-м забрал 93%.
● С другой стороны, Синнер выиграл минимум сет в каждом матче 2024-го. До него такое последний раз удавалось Роджеру Федереру в 2005-м. Правда, у Синнера впереди еще Кубок Дэвиса.
● Синнер в 2024-м выиграл восемь турниров – из 14, которые он провел.
● На его счету две победы на «Больших шлемах» – Australian Open и US Open.
● Еще он взял три «Мастерса» – больше всех в туре в этом году.
● На итоговом турнире ATP Синнер не отдал ни сета – до него такое удавалось только Ивану Лендлу в 1986-м.
● Против соперников из топ-10 Синнер выиграл 17 матчей и проиграл пять. В целом в этом году Янника обыгрывали только Карлос Алькарас (трижды), Даниил Медведев, Андрей Рублев и Стефанос Циципас.
● Основой доминирования Синнера был хард. На нем его баланс – 50:3 (22:1 в первой половине сезоне и 28:2 – во второй), а на остальных покрытиях – 20:3.
● При этом на грунте и траве Янник явно не провалился. На глине его беспокоила травма, но он все равно вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где в пяти сетах уступил Алькарасу. На траве он взял титул и вышел в 1/4 финала «Уимблдона», где в пяти сетах проиграл Медведеву.
● Синнер завершил год первой ракеткой мира – с отрывом в 3915 очков.
В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал
Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Cameron Spencer