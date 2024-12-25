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Матс Виландер: «В 2025-м Синнер выиграет больше «Шлемов», чем Алькарас. Мой очень, очень, очень смелый прогноз – один из них оформит календарный Большой шлем»

Матс Виландер сделал блиц-прогнозы на новый сезон.

– Синнер или Алькарас – кто выиграет больше «Шлемов»?

Янник Синнер выиграет больше «Шлемов», чем Карлос Алькарас. Жду от Синнера минимум два «Шлема».

– Выиграет ли Джокович еще один Большой шлем?

Новак Джокович выиграет еще один турнир Большого шлема – вот мой прогноз.

– Кто из женщин выиграет Australian Open?

Арина Соболенко выиграет еще один титул на Australian Open, третий подряд.

– Кто из женщин закончит год первой?

– Арина Соболенко намного сильнее Елены Рыбакиной, Алекс (отвечая на прогноз Алекса Корретхи, что Рыбакина выиграет Australian Open и закончит год первой – Спортс’)

– Кто из мужчин выиграет Australian Open?

– Мне кажется, Карлос Алькарас будет играть на Australian Open лучше, чем когда-либо.

– Кто впервые выиграет «Большой шлем»?

Хольгер Руне. Он из Швеции? Нет, он из Дании, но он скандинав, и пора появиться новому скандинавскому чемпиону «Большого шлема» (Виландер – швед – Спортс’’). 

– Самая успешная тренерская команда?

Энди Маррей начинает новую карьеру и станет одним из величайших тренеров в истории.

– Главное возвращение в женском теннисе?

Эмма Радукану. Я надеюсь, чтобы она станет главным возвращением года.

– Главное возвращение в мужском теннисе?

– Возвращением года в мужском теннисе однозначно станет Ник Кириос.

– Смелый прогноз?

– Мой очень, очень, очень смелый прогноз на 2025 год – Карлос Алькарас или Янник Синнер оформит календарный Большой шлем.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Eurosport
logoНовак Джокович
logoАрина Соболенко
logoAustralian Open
logoЕлена Рыбакина
logoХольгер Руне
logoАлекс Корретха
logoДаниил Медведев
logoМатс Виландер
logoЭнди Маррей
logoНик Кириос
logoЭмма Радукану
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoWTA
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