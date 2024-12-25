Матс Виландер: «В 2025-м Синнер выиграет больше «Шлемов», чем Алькарас. Мой очень, очень, очень смелый прогноз – один из них оформит календарный Большой шлем»
– Синнер или Алькарас – кто выиграет больше «Шлемов»?
– Янник Синнер выиграет больше «Шлемов», чем Карлос Алькарас. Жду от Синнера минимум два «Шлема».
– Выиграет ли Джокович еще один Большой шлем?
– Новак Джокович выиграет еще один турнир Большого шлема – вот мой прогноз.
– Кто из женщин выиграет Australian Open?
– Арина Соболенко выиграет еще один титул на Australian Open, третий подряд.
– Кто из женщин закончит год первой?
– Арина Соболенко намного сильнее Елены Рыбакиной, Алекс (отвечая на прогноз Алекса Корретхи, что Рыбакина выиграет Australian Open и закончит год первой – Спортс’)
– Кто из мужчин выиграет Australian Open?
– Мне кажется, Карлос Алькарас будет играть на Australian Open лучше, чем когда-либо.
– Кто впервые выиграет «Большой шлем»?
– Хольгер Руне. Он из Швеции? Нет, он из Дании, но он скандинав, и пора появиться новому скандинавскому чемпиону «Большого шлема» (Виландер – швед – Спортс’’).
– Самая успешная тренерская команда?
– Энди Маррей начинает новую карьеру и станет одним из величайших тренеров в истории.
– Главное возвращение в женском теннисе?
– Эмма Радукану. Я надеюсь, чтобы она станет главным возвращением года.
– Главное возвращение в мужском теннисе?
– Возвращением года в мужском теннисе однозначно станет Ник Кириос.
– Смелый прогноз?
– Мой очень, очень, очень смелый прогноз на 2025 год – Карлос Алькарас или Янник Синнер оформит календарный Большой шлем.
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