Матс Виландер: «В 2025-м Синнер выиграет больше «Шлемов», чем Алькарас. Мой очень, очень, очень смелый прогноз – один из них оформит календарный Большой шлем»

Матс Виландер сделал блиц-прогнозы на новый сезон.

– Синнер или Алькарас – кто выиграет больше «Шлемов»?

– Янник Синнер выиграет больше «Шлемов», чем Карлос Алькарас . Жду от Синнера минимум два «Шлема».

– Выиграет ли Джокович еще один Большой шлем?

– Новак Джокович выиграет еще один турнир Большого шлема – вот мой прогноз.

– Кто из женщин выиграет Australian Open?

– Арина Соболенко выиграет еще один титул на Australian Open , третий подряд.

– Кто из женщин закончит год первой?

– Арина Соболенко намного сильнее Елены Рыбакиной , Алекс (отвечая на прогноз Алекса Корретхи , что Рыбакина выиграет Australian Open и закончит год первой – Спортс’)

– Кто из мужчин выиграет Australian Open?

– Мне кажется, Карлос Алькарас будет играть на Australian Open лучше, чем когда-либо.

– Кто впервые выиграет «Большой шлем»?

– Хольгер Руне . Он из Швеции? Нет, он из Дании , но он скандинав, и пора появиться новому скандинавскому чемпиону «Большого шлема» (Виландер – швед – Спортс’’).

– Самая успешная тренерская команда?

– Энди Маррей начинает новую карьеру и станет одним из величайших тренеров в истории.

– Главное возвращение в женском теннисе?

– Эмма Радукану . Я надеюсь, чтобы она станет главным возвращением года.

– Главное возвращение в мужском теннисе?

– Возвращением года в мужском теннисе однозначно станет Ник Кириос .

– Смелый прогноз?

– Мой очень, очень, очень смелый прогноз на 2025 год – Карлос Алькарас или Янник Синнер оформит календарный Большой шлем.