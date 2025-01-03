Рыбакина может бойкотировать Australian Open из-за расследования против Вукова (The Athletic)
По информации The Athletic, хорватский тренер отстранен от работы в WTA-туре и по нему ведется расследование по части нарушения кодекса поведения. Представитель WTA подтвердил, что Вуков по-прежнему в бан-листе, поэтому не имеет права получать аккредитацию на соревнования.
Согласно источникам, знакомым с ходом расследования, Рыбакина в течение последних месяцев взаимодействовала с WTA, пытаясь опровергнуть обвинения и добиться того, чтобы Вуков снова мог ее тренировать.
Сообщается, что Рыбакина и Вуков регулярно общались и продолжают общаться перед каждым ее матчем. Поскольку Вукову фактически запретили тренировать, он не сможет быть на тренировочных кортах или находиться в боксе Рыбакиной на Australian Open или на любом другом турнире. Рыбакина пока не знает, что делать в этой ситуации. Рассматриваются варианты от покупки билетов, чтобы он мог смотреть матчи на стадионе, до бойкота Australian Open и турниров WTA.
Горан Иванишевич, ставший основным тренером Рыбакиной в межсезонье, неоднозначно отреагировал на возвращение Вукова. Не исключено, что он уйдет из команды, потому что у него краткосрочный контракт.
Здоровье – главный соперник Рыбакиной. Возможно, из-за токсичных отношений с тренером
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