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Новак Джокович: «Был рад услышать новости о сотрудничестве Рыбакиной и Иванишевича. Желаю им всего самого наилучшего»

Новак Джокович прокомментировал то, что Горан Иванишевич вернулся к работе.

Его бывший тренер вошел в команду Елены Рыбакиной.

«На самом деле я был рад, потому что мы говорили об этом – о том, что нам нравится Рыбакина, ее стиль игры и человеческие качества. Когда Горан работал со мной, нам нравилось наблюдать за ее матчами.

Так что я был рад услышать новости об их сотрудничестве. Надеюсь, Горан сможет положительно повлиять на ее игру и успехи. Конечно, она топ-игрок. Уже выиграла «Большой шлем», знает, каково это. Но уверен, она хочет большего и очень мотивирована. Как я видел, она уже начала сезон с пары хороших побед.

Так что желаю им всего самого наилучшего, я писал Горану на днях. Мне кажется, он никогда не работал в WTA-туре. Может, когда-то такое и было, но большую часть времени он сотрудничал с игроками ATP. Так что я спросил у него, как ему это все – для него все ощущается по-новому, но он настроен ей помочь. Надеюсь, мы увидим, как они вместе выигрывают новые трофеи».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Джоковича
logoНовак Джокович
logoЕлена Рыбакина
logoГоран Иванишевич
logoWTA
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