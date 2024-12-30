  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рыбакина о сотрудничестве с Иванишевичем: «Я очень рада с ним работать. Надеюсь, у нас сложатся хорошие результаты»
0

Рыбакина о сотрудничестве с Иванишевичем: «Я очень рада с ним работать. Надеюсь, у нас сложатся хорошие результаты»

Елена Рыбакина рассказала о первых впечатлениях от работы с Гораном Иванишевичем.

О сотрудничестве с чемпионом «Уимблдона»-2001 ее спросили в интервью на корте после победы над Марией Саккари на United Cup (6:4, 6:3).

«Мы работаем вместе всего пару недель, это первый официальный турнир. Пока стараемся чуть лучше друг друга узнать. Он очень веселый. Конечно, он делится своим опытом как бывший игрок и тренер. Я очень рада с ним работать. Надеюсь, у нас сложатся хорошие результаты», – сказала Рыбакина.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoUnited Cup
logoЕлена Рыбакина
logoWTA
logoГоран Иванишевич
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рыбакина после победы над Саккари по-русски поздравила отца с днем рождения
4сегодня, 06:58Фото
Рекомендуем
Главные новости
Гонконг (ATP). Норри играет с Тьеном, Cонего вышел во 2-й круг, Сафиуллин, Дардери выбыли
516 минут назад
Швентек после первой победы в сезоне: «Я хорошо себя чувствую. Рада, что вообще могу играть»
21 минуту назад
United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Польша и Норвегия играют решающий микст, Великобритания победила Аргентину, Германия – Бразилию, Италия – Швейцарию, Канада уступила США
746 минут назадLive
Джокович и Кириос успешно стартовали на парном турнире в Брисбене
157 минут назад
United Cup. Групповой этап. 3-й тур. Зверев играет с Чжаном, Зигемунд встретится с Гао, Казахстан победил Грецию и вышел в 1/4 финала
сегодня, 09:20Live
Брисбен (WTA). Жабер играет с Чжэн Сайсай, П. Кудерметова, Потапова, Блинкова вышли во 2-й круг, В. Кудерметова, Рахимова выбыли
1911 минут назадLive
Шевченко о том, стала ли победа над Циципасом лучшей в карьере: «Точно одна из. Я мечтал проводить такие матчи»
3сегодня, 08:39
Брисбен (ATP). Димитров вышел во 2-й круг, Берреттини, Гоффен, Табило выбыли, Руне уступил Лехечке
4сегодня, 08:32
Окленд (WTA). Эрика Андреева играет с Волынец, Осака вышла во 2-й круг, Сан, Стивенс выбыли
2сегодня, 08:03Live
Котов проиграл в финале квалификации в Гонконге
2сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем