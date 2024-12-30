Рыбакина о сотрудничестве с Иванишевичем: «Я очень рада с ним работать. Надеюсь, у нас сложатся хорошие результаты»
Елена Рыбакина рассказала о первых впечатлениях от работы с Гораном Иванишевичем.
О сотрудничестве с чемпионом «Уимблдона»-2001 ее спросили в интервью на корте после победы над Марией Саккари на United Cup (6:4, 6:3).
«Мы работаем вместе всего пару недель, это первый официальный турнир. Пока стараемся чуть лучше друг друга узнать. Он очень веселый. Конечно, он делится своим опытом как бывший игрок и тренер. Я очень рада с ним работать. Надеюсь, у нас сложатся хорошие результаты», – сказала Рыбакина.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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