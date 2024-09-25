Здоровье – главный соперник Рыбакиной. Возможно, из-за токсичных отношений с тренером

Елена Рыбакина проводит хороший сезон: полуфинал «Уимблдона», два финала и полуфинал на «тысячниках», три титула на «пятисотниках», четвертая строчка рейтинга. Но при этом значительную часть сезона представительница Казахстана пропустила из-за проблем со здоровьем.

Что с ней происходит?

Травма спины

Официально проблемы с ней начались на US Open, где Рыбакина снялась перед вторым кругом. В пресс-релизе турнира причиной назвали «травму поясницы».

После этого из-за той же травмы Рыбакина отказалась от участия в Сеуле, а на прошлой неделе объявила, что пропустит всю азиатскую серию – не сыграет в Пекине и Ухане.

«Хотя я усердно работаю над восстановлением, мы вместе с медицинской командой решили, что сейчас лучше всего уделить внимание здоровью.

Этот год был трудным, и я благодарю за поддержку всех болельщиков. Я вместе с командой буду работать над тем, чтобы вернуться до конца сезона», – написала Рыбакина. Причем в пресс-релизе она назвала травму «хронической».

И она действительно и раньше снималась с турниров из-за проблем со спиной.

Проблемы с иммунитетом

Последние пару лет, рассуждая о шансах Рыбакиной на любом турнире, в голове все время делаешь пометку: «Если она не заболеет». Потому что история уже очень богатая.

В прошлом году Рыбакина заболела в Париже во время «Ролан Гаррос» и снялась. А потом объяснила: «Я ходила к врачу, и мне сказали, что в Париже гуляет вирус. Видимо, на фоне моей аллергии иммунитет ослаб, и я что-то подцепила».

А уже на «Уимблдоне» рассказала, что это сильно ударило по ее физической форме: «Мне потребовалось много времени. И много времени ушло на физподготовку. После вируса было нелегко. Мышечная боль и все такое. Так что сейчас становится только лучше».

Потом она снова заболела во время US Open: «Может быть, никто об этом не знал, но в Нью-Йорке было тяжело. И потом мне потребовалась пара недель на восстановление».

И в феврале этого года она рассказала, что в самом начале сезона тоже успела чем-то переболеть. Вскоре после этого у нее началась настоящая серия болезней, из-за которых она снялась с шести турниров:

● Дубай – желудочно-кишечное заболевание;

● Индиан-Уэллс – желудочно-кишечное заболевание;

● Рим – неназванная болезнь;

● Берлин – боль в животе;

● Олимпиада – острый бронхит;

● Торонто – острый бронхит.

В целом очевидно, что Рыбакина болеет намного чаще других топ-теннисисток. И это очень мешает ей ловить соревновательный ритм – потому что из-за болезней она не может тренироваться, а потом ей тяжело справляться с нагрузками, которые требуется переносить в туре. И она либо травмируется, либо снова заболевает. Вот такой замкнутый круг.

Психосоматика?

Есть мнение, что проблемы Рыбакиной со здоровьем – это не печальное стечение обстоятельств или особенности организма. Журналистка Софья Тартакова, знакомая с семьей и окружением Елены, связывает болезни и травмы с психологическим состоянием и ее отношениями с бывшим тренером Стефано Вуковым.

Перед US Open Рыбакина внезапно рассталась с тренером, с которым работала практически всю профессиональную карьеру – без объяснения причин. А после этого появилась информация (от журналиста Джона Вертхейма), что Вукову запретили доступ на турниры WTA.

Тартакова по этому поводу рассказала: «Как говорят люди, которые с ней не работали, но были причастны к ее профессиональной карьере, сейчас очень большой у нее стресс и это все психосоматика. Она сейчас совершенно в разобранном состоянии, играть не может.

И вот эти все трудности, с которыми она сталкивается, она сталкивается из-за большого очень тяжелого давления, связанного с ее бывшим тренером Вуковым. Говорят, что Стефано на самом деле приехал на US Open, что он был в Нью-Йорке, готов был продолжать с ней работу, но Лена приняла решение, что все-таки они расстанутся из-за очень тяжелого... Не хочу громких слов говорить, не совсем корректного отношения к ней наставника. То есть он ее все время «кушал», как говорят люди, которые окружали Лену.

За нее заступились уже родители, потому что она не могла никак порвать этот порочный круг. С одной стороны, это тренер, который работал с ней с 17 лет, и она его сама вместе с семьей выбрала. С другой стороны, понятно, они были очень связаны, главные достижения карьеры она завоевала благодаря их совместной работе, и родители настояли на том, чтобы Лена что-то поменяла в теннисной жизни, потому что давление было, и оскорбления, и слова плохие, сказанные в ее адрес. Они были постоянно из уст Вукова», – рассказала Тартакова в эфире «Больше!»

Например, Вукова активно критиковали за поведение во время полуфинала Australian Open-2023 – когда он буквально кричал на нее с трибун. Но тогда Рыбакина его защищала.

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Если Рыбакина и сыграет до конца сезона, то только на итоговом турнире WTA в Саудовской Аравии. Он стартует 4 ноября.

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Christopher Pike