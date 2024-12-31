Вуков будет помогать Рыбакиной на Australian Open, но ее главным тренером остается Иванишевич (Софья Тартакова)

Стефано Вуков будет помогать Елене Рыбакиной на Australian Open.

Об этом сообщила Софья Тартакова .

«Стефано и Лена прекратили сотрудничество перед US Open . 30 декабря я виделась с Вуковым, мы общались по поводу его работы с Леной и информации о том, что он получил бан от WTA .

По словам Стефано, они с Рыбакиной остались в хороших отношениях, продолжают поддерживать общение и никакого отстранения у него не было. Вуков полетит в Мельбурн 4 января перед стартом Australian Open . Основная цель: помочь Лене и оказать ей поддержку. Но главным тренером Рыбакиной по-прежнему остается Горан Иванишевич ».

Под руководством Вукова Рыбакина стала третьей ракеткой мира и выиграла восемь титулов, в том числе «Уимблдон»-2022.