Вуков будет помогать Рыбакиной на Australian Open, но ее главным тренером остается Иванишевич (Софья Тартакова)
Стефано Вуков будет помогать Елене Рыбакиной на Australian Open.
Об этом сообщила Софья Тартакова.
«Стефано и Лена прекратили сотрудничество перед US Open. 30 декабря я виделась с Вуковым, мы общались по поводу его работы с Леной и информации о том, что он получил бан от WTA.
По словам Стефано, они с Рыбакиной остались в хороших отношениях, продолжают поддерживать общение и никакого отстранения у него не было. Вуков полетит в Мельбурн 4 января перед стартом Australian Open. Основная цель: помочь Лене и оказать ей поддержку. Но главным тренером Рыбакиной по-прежнему остается Горан Иванишевич».
Под руководством Вукова Рыбакина стала третьей ракеткой мира и выиграла восемь титулов, в том числе «Уимблдон»-2022.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: телеграм-канал «Больше!»
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