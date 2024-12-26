Рыбакина о работе с Иванишевичем: «Я уже стала опытнее и чувствую себя физически намного лучше»
Елена Рыбакина рассказала о работе с Гораном Иванишевичем.
«Мы провели пару недель вместе, Горан веселый парень. Не могу много рассказать о нашей работе, но мы провели хорошую предсезонку.
Прошло немного времени, но я уже стала более опытной, особенно как игрок из-за того, как он привык проводить подготовку. Я учусь каждый день, чувствую себя физически намного лучше – надеюсь, у нас получится здесь хорошо выступить», – сказала казахстанка на United Cup.
Завтра Рыбакина сыграет против Джессики Бусас Манейро и вместе с Александром Шевченко поборется с Ивонн Кавалье-Реймерс и Серхио Мартес Горнесом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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