Рыбакина о работе с Иванишевичем: «Я уже стала опытнее и чувствую себя физически намного лучше»

Елена Рыбакина рассказала о работе с Гораном Иванишевичем.

«Мы провели пару недель вместе, Горан веселый парень. Не могу много рассказать о нашей работе, но мы провели хорошую предсезонку.

Прошло немного времени, но я уже стала более опытной, особенно как игрок из-за того, как он привык проводить подготовку. Я учусь каждый день, чувствую себя физически намного лучше – надеюсь, у нас получится здесь хорошо выступить», – сказала казахстанка на United Cup.

Завтра Рыбакина сыграет против Джессики Бусас Манейро и вместе с Александром Шевченко поборется с Ивонн Кавалье-Реймерс и Серхио Мартес Горнесом.