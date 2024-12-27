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Рыбакина о целях на 2025-й: «Для меня главное – оставаться здоровой, чтобы провести сезон от начала до конца»

Елена Рыбакина хочет выиграть турнир «Большого шлема» в 2025 году.

В первом матче года казахстанка обыграла Джессику Бусас Манейро 6:2, 6:3.

– Конечно, я хочу отыграть сезон целиком. В 2024-м я пропустила турниры в Китае из-за проблем со здоровьем. Для меня главное – оставаться здоровой, чтобы провести сезон от начала до конца. Безусловно, я концентрируюсь на турнирах «Большого шлема». Постараюсь завоевать крупные титулы.

– Пару лет назад вы были близки к победе на Australian Open. Что вам нужно сделать, чтобы сделать следующий шаг и пройти весь путь до конца?

– Это всегда тяжело. На таких турнирах много хороших соперниц. Надо всегда сражаться до конца. Я считаю, что возможно все. Но не всегда все зависит от тебя. Думаю, после нашей подготовки у меня есть шансы на «Шлем».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoWTA
logoЕлена Рыбакина
logoUnited Cup
logoAustralian Open
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