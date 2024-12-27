Рыбакина о целях на 2025-й: «Для меня главное – оставаться здоровой, чтобы провести сезон от начала до конца»
Елена Рыбакина хочет выиграть турнир «Большого шлема» в 2025 году.
В первом матче года казахстанка обыграла Джессику Бусас Манейро 6:2, 6:3.
– Конечно, я хочу отыграть сезон целиком. В 2024-м я пропустила турниры в Китае из-за проблем со здоровьем. Для меня главное – оставаться здоровой, чтобы провести сезон от начала до конца. Безусловно, я концентрируюсь на турнирах «Большого шлема». Постараюсь завоевать крупные титулы.
– Пару лет назад вы были близки к победе на Australian Open. Что вам нужно сделать, чтобы сделать следующий шаг и пройти весь путь до конца?
– Это всегда тяжело. На таких турнирах много хороших соперниц. Надо всегда сражаться до конца. Я считаю, что возможно все. Но не всегда все зависит от тебя. Думаю, после нашей подготовки у меня есть шансы на «Шлем».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем