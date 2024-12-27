Иванишевич о работе с Рыбакиной: «Стараюсь заставлять ее чаще выходить к сетке»
Горан Иванишевич рассказал о первых неделях совместной работы с Еленой Рыбакиной.
Казахстанка в первом матче сезона обыграла Джессику Бусас Манейро в рамках United Cup (6:2, 6:3).
«Это мой первый официальный матч в женском туре. Мы несколько недель работали в Дубае. Немного – над подачей. Я стараюсь заставлять ее чаще выходить к сетке. У нее мощный теннис, и она может заканчивать розыгрыши гораздо раньше, чем обычно. Это процесс. Она должна вбить себе в голову, что она может действовать агрессивнее, идти к сетке и завершать некоторые очки с лета.
Будет ли она проявлять больше эмоций? Мы точно не увидим от нее сломанных ракеток. Но, надеюсь, эмоций станет больше. Она совсем другой человек, очень спокойный. Но я стараюсь вытащить из нее немного эмоций. Считаю, что это поможет игре».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisChannel
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