Иванишевич о работе с Рыбакиной: «Стараюсь заставлять ее чаще выходить к сетке»

Горан Иванишевич рассказал о первых неделях совместной работы с Еленой Рыбакиной.

Казахстанка в первом матче сезона обыграла Джессику Бусас Манейро в рамках United Cup (6:2, 6:3).

«Это мой первый официальный матч в женском туре. Мы несколько недель работали в Дубае. Немного – над подачей. Я стараюсь заставлять ее чаще выходить к сетке. У нее мощный теннис, и она может заканчивать розыгрыши гораздо раньше, чем обычно. Это процесс. Она должна вбить себе в голову, что она может действовать агрессивнее, идти к сетке и завершать некоторые очки с лета.

Будет ли она проявлять больше эмоций? Мы точно не увидим от нее сломанных ракеток. Но, надеюсь, эмоций станет больше. Она совсем другой человек, очень спокойный. Но я стараюсь вытащить из нее немного эмоций. Считаю, что это поможет игре».