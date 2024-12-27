Котов о предсезонке: «В Европе сейчас прохладно тренироваться на открытых кортах. В Дубае одни из лучших условий для сборов»

Павел Котов рассказал Спортсу’’, как провел предсезонную подготовку.

– Предсезонный сбор я провел в Дубае. Три недели с командой и семьей. Кто в команду входит? Тренер по теннису Миша Бриль, тренер по фитнесу Денис Степаненко. Моя девушка. Она, наверное, входит и в семью, и в команду, скажем так. Ну и Оля Пучкова, мой агент.

Еще мама, отец и брат. Они тоже в какой-то мере часть команды.

– А кто-нибудь из игроков с вами был?

– Да, конечно. Я договариваюсь с Федерацией тенниса Казахстана, так что это казахстанцы. Но еще много разных игроков из Европы –F они предпочитают приехать сюда перед Австралией, потому что здесь похожие условия. В Европе все равно сейчас прохладно тренироваться на открытых кортах.

Здесь каждую тренировку можно проводить с новым игроком. Как по мне, наверное, одни из лучших условий для сборов.

– Можете несколько имен назвать?

– Артур Фис, Миомир Кецманович. Из казахстанцев – Дима Попков, Денис Евсеев, Саша Шевченко. Вчера тренировался с Артуром Казо.

– У вас всегда был такой подход к сборам?

– Последние три года я тренировался в Дубае. До этого особой возможности не было устраивать такие сборы, собирать всю команду. Раньше в декабре я просто тренировался в Москве. Плюс-минус, наверное, с большой натяжкой это можно было назвать своеобразными сборами.

Просто понимаете: когда ты дома – я про Москву, – есть много каких-то вещей, которые могут тебя отвлекать. А в Дубае все внимание сфокусировано на теннисе и на ОФП. Чтобы о чем-то еще подумать, есть всего несколько часов в день. В общем, максимально сосредоточен на работе.

– Расскажите про график во время сборов.

– Встаешь примерно в 8 утра. С 9 утра уже разминка перед первой тренировкой. Первая тренировка – с 9 до 13 или до 14. С 14 перерыв на обед и небольшой отдых. И вторая тренировка с 16 до 19-20.

Это общее время тренировок. Иногда это только теннис, иногда – час тенниса, а все остальное – ОФП. Все зависит от конкретной недели сборов. На первой неделе больший упор на ОФП, а на последней – больше на игру на корте. Все по стандартной схеме, – сказал Котов в интервью Спортсу’’.

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