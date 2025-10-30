Синнер провел фотосессию в зимней коллекции Gucci

Янник Синнер представил первую зимнюю коллекцию Gucci.

Синнер – амбассадор итальянского модного дома с июля 2022 года.

«В лыжах мне особенно нравится то, что это спорт на свежем воздухе, на природе. Конечно, теннисные корты тоже красивые, но там этого нет. Есть исключения, например, Монте-Карло, где открываются впечатляющие виды на море», – сказал итальянец в интервью GQ.

