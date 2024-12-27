Котов об отпуске в Мурманске: «Мне очень хотелось увидеть Териберку, потому что я посмотрел несколько видео на ютубе. Все понравилось, все было супер»

Павел Котов рассказал, как провел отпуск перед началом предсезонки.

– В отпуск вы поехали в Мурманск. Почему именно туда?

– Мне очень хотелось увидеть Териберку, потому что я посмотрел несколько видео на ютубе. Нам с девушкой было очень интересно увидеть, что это такое.

Мы там только ночевали в Мурманске. Фактически весь отдых состоял из тура: каждое утро рано встаешь, и тебя куда-то отвозят на целый день. В отеле ты проводишь часов семь в день максимум.

Все понравилось, все было супер. Про еду я могу вообще очень много распинаться, это были самые вкусные морепродукты, которые я когда-либо ел. Гастрономический оргазм (смеется) . Думаю, ради этих морепродуктов туда еще раз поеду.

Нам не совсем повезло с погодой. Обычно в это время, когда мы там были, там где-то -5, хороший снежный покров. А в этом году снега вообще не было, температура 0, +1, +2. Из-за этого часть программы выпала – для нее нужен был снег. Например, катание на упряжках, на собаках.

Но есть стимул вернуться и эту часть со снегом попробовать полностью. И покушать те самые вкусные морепродукты.

– А что было в программе, кроме ледокола «Ленин»?

– Ледокол – это самый последний день, маленькая часть программы. А так там была поездка в хаски-парк к собакам, посещение саамской деревни – это народность, которая первой заселила Кольский полуостров. Поездка в Териберку.

И у нас еще было несколько поездок, чтобы поймать северное сияние. Поймали – но оно было такое быстрое, что наш гид сказал, что фактически мы ничего и не увидели. Но нам все равно понравилось.

В этом туре этого не было, но мы еще очень хотели в Хибины съездить, в горы. Но этот тур только зимой – в январе-феврале. Там еще есть поездка на Белое море, где ты в специальном костюме, который тебя полностью защищает от попадания воды, – можешь немножко поплавать. Тоже хотелось бы такое попробовать, – сказал Котов в интервью Спортсу’’.

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